Qui est Emilia Jones? Locke and Key star a un père très célèbre! – HITC

L’actrice est apparue dans Doctor Who, Brimstone et Ghostland avant l’âge de 20 ans.

Locke and Key est une toute nouvelle série sur Netflix en février 2020.

Le casting de l’émission est composé de Darby Stanchfield, Connor Jessup, Jackson Robert Scott, Petrice Jones et plus encore. Emilia Jones joue l’enfant Locke du milieu – Kinsey Locke.

La bande-annonce de Locke and Key est suffisante pour attirer n’importe qui en tant que père de famille, Rendell Locke (Bill Heck) dit: “Quoi que vous pensiez que vous compreniez à propos de ces clés, vous ne le faites pas.”

Alors, qui est Emilia Jones de Locke and Key? Découvrons l’actrice Netflix…

Emilia Jones assiste à la première photo de la série «Locke & Key» de Netflix à l’Egyptian Theatre le 05 février 2020 à Hollywood, en Californie.

Qui est Emilia Jones?

Emilia Jones, née à Londres le 23 février 2002, est une actrice britannique.

Elle est la fille du chanteur de «Walking in the Air» Aled Jones et de son épouse Claire Fossett.

Suivez Emilia sur Instagram @emiliajonesy, où elle comptait environ 47 000 abonnés en février 2020. Elle emmène sur Insta depuis 2016 et publie souvent des selfies, des clichés liés au travail et des photos adorables de son chien bichon-frisé.

Dans quoi Emilia a-t-elle joué?

En plus d’apparaître dans Locke et Key en 2020, Emilia, 17 ans, a eu sa juste part de rôles d’acteur à un jeune âge.

Sa carrière d’actrice a débuté alors qu’elle n’avait que huit ans. Emilia a joué Jasmine dans le film de tragédie romantique One Day en 2011.

En 2016 et 2018, Emilia est apparue dans les films Brimstone et Ghostland respectivement. En termes de séries télévisées, elle a joué dans un épisode de Dr Who en 2013.

Emilia a également pris la scène théâtrale en jouant «la jeune princesse Fiona» dans Shrek The Musical. Maintenant, en 2020, elle est sûre de devenir encore plus célèbre en prenant un rôle principal dans Locke and Key.