Qui est et ce que demande Jésus Candel “Spiriman”, le médecin viral du coronavirus

Après l’émergence et l’expansion de COVID-19 en Espagne, les réseaux sociaux ont commencé à infester les messages viraux qui ont mis en garde contre la maladie. Dans les groupes WhatsApp, les vidéos des personnels de santé ou des experts en la matière sont devenues une constante et, parmi toutes, il y en avait un qui allait particulièrement viral. C’était le docteur Jesús Candel, que nous avons rencontré il y a deux ans sous le nom de “Spiriman”.

Bougie Jesús “Spiriman”

Cependant, certains ne savent toujours pas très bien qui est ce médecin ni d’où il vient. Eh bien, pour nous mettre à l’arrière-plan, nous devons avancer jusqu’en 2017, lorsque Susana Díaz était encore présidente du gouvernement andalou. La communauté traversait une phase difficile de des coupes dans les services de santé publique en Andalousie, ancrées dans la mise en œuvre d’un processus de fusion hospitalière. Candel, fatigué de voir comment c’était impossible de faire son travail dans des conditions décentes, a décidé d’envoyer un message via les réseaux, qui a fini par devenir viral.

Ainsi, “Spiriman”, le nom par lequel il est apparu sur les réseaux et a fondé sa chaîne YouTube, est devenu un icône du citoyen lutte contre les coupures. Confronté publiquement contre Susana Díaz et son exécutif, le jeune homme a également fini par mener une bataille juridique contre elle et l’ancien vice-ministre de la Santé, Martín Blanco, puisque tous deux ont intenté une action en justice contre lui pour diffamation et calomnie. Alors que tout se développait, sa renommée grandissait, au point qu’il s’est assis à côté d’Andreu Buenafuente dans ‘Motif tardif’ pour raconter son combat.

Enfin, les politiciens ont gagné sur le plan juridique, puisque Candel a été condamné à payer 2500 euros chacun, ainsi qu’une amende de 6 480 euros, pour une infraction continue de blessure avec publicité. Là, la bataille judiciaire n’a pas pris fin, car le pouls entre les deux s’étend jusqu’à nos jours, puisque le médecin a déposé une plainte contre l’ancien président de la Junta de Andalucía, également pour crime de diffamation et de calomnie contre lui. Cependant, cette n’a pas été admis au traitement, bien que Candel ait dénoncé sur les réseaux sociaux que Díaz avait des juges liés à son gouvernement devant les tribunaux.

Le nouvel ennemi

Poursuites en justice, “Spiriman” oui, il a gagné dans sa lutte contre les coupures, puisque la fusion de l’hôpital de Grenade a été abrogée, bien que, comme on le comprend dans le jargon militaire, ce qui a été gagné soit une bataille, pas une guerre. Bougie a continué de protester contre les coupes dans les soins de santé et il a continué ses vidéos sur Youtube, bien que, soudain, il ait rencontré un nouvel ennemi à battre, le coronavirus.

Et c’est là que la partie la plus controversée du médecin entre en jeu. En jetant un œil à leurs réseaux sociaux, ils trouvent messages qui ont minimisé le coronavirus et qu’ils ont vivement critiqué les restrictions et les mesures préventives qui étaient appliquées dans d’autres pays pour empêcher sa propagation. Voici quelques exemples:

Offrir !!!!

Si vous êtes jeune et que vous pensez avoir le #coronavirusdeloscojones, venez aux urgences de l’hôpital et apportez un autre virus en cadeau à votre domicile !!

Remarquez !! Avant de nous occuper des pathologies qui nécessitent vraiment une assistance immédiate et immédiate et vous devez attendre quelques heures pic.twitter.com/X1IrrNd0I1

– SPIRIMAN (@spiriman) 25 février 2020

Je suis très perturbé par les dépenses de santé publique qui se produiront dans notre santé publique avec l’aide de journalistes alarmistes, de politiciens et de médias irresponsables, dont la plupart ont une assurance privée. ???? #yeahhttps: //t.co/QFpvLV06Pt

– SPIRIMAN (@spiriman) 26 février 2020

20 minutes de news sur le #CoronavirusESP car beaucoup veulent paniquer comme dans le reste des pays qui ont une santé publique merdique.

Cela me donne à penser que l’arrivée de ce virus de mauvaise qualité en Espagne gâche les plans économiques d’un salaud.

– SPIRIMAN (@spiriman) 2 mars 2020

Malgré le fait que de nombreux professionnels de la santé publique ???????? Nous vous disons que le #coronavirus doit être traité calmement et sans la crainte des autres pays avec des soins de santé publics, vous aimez le masochisme social, hein?

Alors rien! La fin de ???? arrive

Achís!

– SPIRIMAN (@spiriman) 3 mars 2020

3 décès en Espagne AVEC #coronavirus mais pas PAR #coronavirus Ne vous y trompez pas !!

Mais allez, laissez la peur instiller continuer à croître puisque beaucoup d’entre vous se soucient de trois balles, ou tout simplement ne se soucient pas, que nous avons la meilleure santé publique au monde et la plus sensée. ????

– SPIRIMAN (@spiriman) 5 mars 2020

Le changement de ton

Cependant, la situation en Espagne avec le coronavirus a radicalement changé. Le nombre de positifs a augmenté de manière alarmante et le nombre de personnes décédées, malheureusement aussi. Tout le monde sait déjà d’où cela vient: un décret d’état d’alarme pour la deuxième fois de l’histoire de la démocratie espagnole. Et, Au fur et à mesure que les tables tournaient, le discours du “Spiriman” l’était aussi.. Voici d’autres exemples:

Très important ce que je vais vous dire maintenant … RESTEZ TOUT DANS VOS MAISONS 15 jours. Et nous verrons ce qui se passera ensuite. Parce que nous pouvons arrêter cette folie sanglante. ???????? # HisteriaColectiva #coronavirusEspana #coronavirusandalucia # Covid_19 https://t.co/mXuC7o5KU2

– SPIRIMAN (@spiriman) 13 mars 2020

La mère qui vous a donné naissance est un pollanovirus qui, nous le savons tous, peut tuer de nombreuses personnes âgées, mais Ole ta bite INSENSE !!!! Et vous vous connaissiez salauds et salauds parce que vous avez montré que vous ne vous fiez pas à vos aînés !! Et ceux de Vox pareil! Tout le monde !!! ???????? https://t.co/EA3LJ80lRt

– SPIRIMAN (@spiriman) 14 mars 2020

Le fait que nous devons être le collectif de la santé qui vous dit de ne pas aller au travail est un signe que ce gouvernement et les grands hommes d’affaires ne se soucient pas de votre santé.

Ce qui se passe aujourd’hui va avoir de graves conséquences car vous ne vous enfermez pas pendant 15 jours! (Ou plus)

– SPIRIMAN (@spiriman) 16 mars 2020

Un jour, j’ai réussi à faire en sorte que 150 000 personnes dans ma ville descendent dans la rue pour récupérer nos hôpitaux.

Maintenant, avec les mêmes formulaires, je veux seulement que ces gens et plus restent chez eux pour sauver ceux qui nous ont donné tout ce que nous avons aujourd’hui. ????????????????

– SPIRIMAN (@spiriman) 16 mars 2020

Au début, on nous a dit que seuls les patients atteints de diabète ou de maladies cardiovasculaires étaient infectés par des risques.

Vous souffrez déjà de MPOC et d’asthme, même s’il est très léger. Cela change de jour en jour, d’heure en heure et de minute en minute.

Est-il déjà si difficile d’imiter un peu les Chinois?

– SPIRIMAN (@spiriman) 17 mars 2020

En d’autres termes, Jesús Candel est passé de la critique des mesures italiennes à la demande de rester chez eux et de reprocher l’attitude de Sánchez et de son exécutif contre le virus, qu’il a jugé tardif et mauvais. Le contraste de vos messages en si peu de jours c’est ce qui attire le plus l’attention sur sa silhouette, bien qu’il y ait aussi ceux qui soulignent que le changement que “Spiriman” a subi par rapport au coronavirus est le même que celui de la majorité de la population.

Quoi qu’il en soit, la vérité est qu’il est devenu une figure populaire du virus. On pouvait le voir parler de lui dans “Sálvame”, où il a fini par jouer dans une relation quelque peu abrupte avec Jorge Javier Vázquez, puisque a reproché à tous les membres du programme d’être là et pas chez eux. De plus, il a profité, encore une fois, de critiquer le Premier ministre. Cette connexion est, peut-être, ce qui lui a valu une popularité parmi ceux qui ne sont pas très en ligne, et ce qui l’a également validé pour gagner des écuyers importants, comme Iker Jiménez.

Comme tous les phénomènes, il éveille l’amour et la haine dans son sillage. Maintenant, vous savez un peu qui est Jesus Candel et ce qu’il demande. Ce sont les données, les vôtres les conclusions.

.