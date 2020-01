Qui est Eunice Cho? Cet agent de bord est prêt à se battre pour Peter Weber

Préparez-vous à des turbulences, fans de Bachelor Nation. La saison de Peter Weber de The Bachelor approche à grands pas. Naturellement, tout le monde meurt d’envie d’en savoir plus sur chaque candidat avant la première du 6 janvier. Et comme prévu, la saison de Weber est remplie de hôtesses de l’air qui comprennent vraiment le style de vie du célibataire au-delà du spectacle, y compris Eunice Cho, la Chicago de 23 ans.

Qui est Eunice Cho de la saison de Peter Weber de «The Bachelor»?

En parlant avec Extra, Cho a révélé qu’elle – comme Weber – a un passé. Et tout comme le nouveau célibataire, Cho n’a pas honte de qui elle est.

«Chacun a son passé. J’ai aussi un grand passé », a-t-elle déclaré. “Je ne suis pas non plus la personne la plus parfaite.”

Ceci est également taquiné dans le profil Bachelor de Cho sur le site Web d’ABC. “Eunice est une fêtarde réformée qui est prête à sérieusement s’installer”, lit-on dans la biographie. «Elle a laissé sa fête de sororité derrière elle et passe maintenant ses journées à voler dans les cieux amicaux en tant qu’agent de bord. Eunice est à la recherche d’un homme de qualité avec un bon cœur. »

Eunice Cho de «The Bachelor» | ABC / Maarten de Boer

Pendant ce temps, Cho est «prêt à se battre pour Peter», selon Extra. Et d’après l’apparence du profil Bachelor de l’agent de bord, il semble que la nature apparemment douce de Weber pourrait être exactement ce que Cho cherche. La biographie se lit comme suit:

Eunice dit qu’elle n’est jamais sortie avec un gars qui l’a mise en premier et a pris de mauvaises décisions en matière de relations. Sa famille n’a jamais rencontré aucun de ses petits amis parce qu’ils n’auraient pas approuvé les mauvais garçons avec qui elle est sortie, mais elle considère cela comme une chose positive. Elle entre dans cette expérience avec une table rase, et nous avons le sentiment que si Eunice a la chance de ramener Peter à la maison, ce sera un ciel doux à partir de maintenant.

Chris Harrison dit qu’Eunice Cho est une hôtesse de l’air qui n’aime pas voler

Quelques semaines avant la première de The Bachelor Saison 24, Chris Harrison a donné un bref profil des 30 femmes en compétition dans la saison de Weber. Puis, lorsque l’hôte a présenté Cho, il a partagé que l’occupation de l’agent de bord semble contredire ses préférences personnelles.

«Voici Eunice de Chicago… vous parlez de contradictions. C’est vraiment le cas », a déclaré Harrison. “C’est une hôtesse de l’air qui n’aime pas voler. Elle aime juste le style de vie. Vous savez quoi? Tout ce qui fait flotter votre bateau, Eunice – ou fait voler votre avion. »

Harrison a également confirmé que Cho travaillait pour la même compagnie aérienne qu’un autre concurrent sur la saison Weber de The Bachelor.

“Nous avons eu beaucoup d’exemples cette saison où les filles ont connu d’autres filles entrant dans la série”, a déclaré Harrison. «Eunice est agent de bord pour une certaine compagnie aérienne – tout comme une autre fille cette saison. C’est assez intéressant que nous ayons cela à quelques reprises, où ils entrent dans le manoir en se connaissant. “

Plus tard dans l’émission, Harrison a révélé l’identité de la collègue de Cho en tant que Megan Hops. Selon le flux Instagram de Cho, Cho et Hops travaillent pour United Airlines.

Maintenant, il semble que Cho se prépare pour son apparition sur The Bachelor via les médias sociaux. Et elle semble mettre un peu l’accent sur la nuit en limousine.

“Est-ce que quelqu’un a dit des roses, des entrées de limousine et du champagne?”

Puis, dans un article séparé révélant son entrée en limousine avec des ailes d’ange, Cho a écrit: «Quand j’ai verrouillé les yeux pour la première fois avec Pete, ai-je perdu connaissance des nerfs ou trop d’ozo dans la limousine? Branchez-vous la semaine prochaine pour la nouvelle saison de @bachelorabc. “

