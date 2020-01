Qui est Gabriel Darku? Âge, Instagram et rôles précédents! – HITC

L’étoile montante offre une performance passionnante dans cette série de science-fiction imaginative.

October Faction est arrivée sur les écrans et le moment est venu de mettre en lumière Gabriel Darku.

C’est une nouvelle année pour nous et une nouvelle année pour Netflix!

Le service de streaming populaire a sans doute connu sa plus forte année à ce jour en 2019, offrant certaines des meilleures saisons de télévision à ce jour et proposant des films incroyables. Marriage Story de Noah Baumbach et The Irishman de Martin Scorsese sont même nominés pour le prix du meilleur film aux Academy Awards!

Heureusement, ils ne perdent pas de temps en 2020, offrant de nouvelles saisons de It’s Always Sunny à Philadelphie, BoJack Horseman, Family Reunion et plus encore.

Cependant, nous sommes ici pour parler d’une nouvelle série de science-fiction américaine du créateur Damian Kindler, qui a été publiée le jeudi 23 janvier.

Gabriel Darku joue dans la faction d’octobre

La série raconte l’histoire de chasseurs de monstres qui reviennent de voyager dans le cadre de leur commerce à New York. Avec leurs adolescents, ils s’efforcent de s’adapter au changement de style de vie discordant.

Cependant, cela ne peut pas être aussi simple, n’est-ce pas?

Bien sûr que non! Il y a beaucoup de problèmes à venir. Cela rappelle des efforts comme Men in Black, mais parvient toujours à se sentir assez rafraîchissant, grâce à une excellente distribution qui comprend Gabriel Darku.

Il incarne Geoff, le fils des chasseurs de monstres Deloris et Fred Allen. L’acteur canadien de 24 ans présente ici un travail remarquable, mais il n’est certainement pas sans expérience…

Gabriel Darku: Films et séries télé

Selon IMDb, il est apparu pour la première fois sur les écrans en 2015 dans Heroes Reborn: Dark Matters en tant que Brian.

Depuis, il a marqué une série de rôles télévisés dans des groupes comme Shadowhunters (Jeremy), Private Eyes (Eric Mantella), Save Room for Dessert (Tony), ReBoot: The Guardian Code (Trey Davies) et American Gods (Young Shadow). .

Cependant, il est peut-être mieux connu pour ses émissions plus récentes comme Slasher (Connor Rijkers) et Impulse (Zach Jaymes).

Il convient également d’ajouter qu’il a joué Riley Denton dans le téléfilm Zombie à 17 ans en 2018.

Suivez Gabriel Darku sur Instagram!

Une excellente façon de se tenir au courant de Gabriel est de se diriger vers Instagram!

Vous pouvez le trouver sur @gabrieldarku; il compte actuellement plus de 8 000 abonnés. Il y a un tas de clichés, de selfies et de messages sur October Faction là-bas, donc ça vaut vraiment la peine de vérifier.

