Qui est Gabrielle Glaister? La star invitée de Silent Witness est un vétéran de la télévision! – HITC

La série 23 de Silent Witness l’a vraiment cloué avec la gamme des stars invitées.

Le témoin silencieux est de retour et meilleur que jamais, avec des stars comme Gabrielle Glaister et plus encore pour une partie de l’action.

La série de drames criminels bien-aimée de Nigel McCrery est facilement l’une des meilleures choses à la télé. Dès que vous entendez cette chanson glorieuse, vous savez qu’il est temps de courir dans le salon avec une belle tasse de thé et de vous installer.

Il a diverti le public depuis 1996, présentant et faisant ses adieux à tant de personnages formidables au fil des ans.

La dernière série – nous avons 23 ans – comprend les toujours brillantes Emilia Fox et David Caves, ainsi que des stars invitées passionnantes, dont Zoë Harrison, Garry Robson, Stephen Walters et Ellie Dadd.

Le nouveau lot d’épisodes connaît un début saisissant, et il est certain que Gabrielle Glaister de retour sur nos écrans joue un rôle dans ce succès.

Gabrielle Glaister joue dans Silent Witness

Gabrielle Glaister joue Donna Collyer dans la série Silent Witness 23.

Donna est la mère de Jenny et la grand-mère de Cat. L’actrice anglaise de 59 ans s’est révélée être un excellent nouvel ajout au mélange, bénéficiant de la chimie avec des stars comme Ellie Dadd et Zoë Harrison.

De toutes les stars invitées à figurer dans les épisodes «Seven Times», partie 1 et partie 2, elle est peut-être la plus excitante. Voici pourquoi…

Gabrielle Glaister: Films et séries télé

Elle a tant joué!

Selon IMDb, elle est apparue pour la première fois sur des écrans dans le film de 1978 La classe de Miss MacMichael dans un rôle non crédité.

Plus tard, elle a joué dans deux autres films: Buddy’s Song de 1991 (elle a joué Anthea) et Tango One de 2018 (Chapman).

Dans l’ensemble, elle est une actrice de télévision et a présenté ses talents dans des émissions sérieuses. Au cours de sa carrière, elle a été à Emmerdale (Hilary), Unforgotten (Alison Pinion), Upstart Crow (juge Robert), Sherlock (ambassadeur), Casualty (nombreux), Family Affairs (Trish Wallace), Coronation Street (Debs Brownlow) et Brookside (Patricia Farnham).

Les fans de la série humoristique Rowan Atkinson se souviendront également d’elle en tant que Driver Parkhurst dans Blackadder Goes Forth et Kate (ou Bob, plutôt!) Dans Blackadder II.

Acteurs (L-R) Rowan Atkinson, Gabrielle Glaister et Tony Robinson dans une scène de l’épisode “Major Star” de la série télévisée de la BBC “Blackadder Goes Forth”, septembre 1989.

Suivez Gabrielle Glaister sur Twitter

Soyez sûr de lui donner un suivi!

Vous pouvez la retrouver sur @gabbyglaister; elle compte actuellement plus de 2 000 abonnés.

Il existe toute une série de messages faisant la promotion et célébrant son apparition dans Silent Witness, donc cela vaut vraiment la peine de prendre un parchemin.

Nous espérons que vous apprécierez le reste de la série!

