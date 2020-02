Qui est Gana Bayarsaikhan? Tuva Olsen impressionne la star de Sky One – HITC

Intelligence éclate de rire et un casting formidable mettant en vedette Gana Bayarsaikhan, David Schwimmer et Nick Mohammed.

Sky a livré une autre série de fissures dans laquelle nous enfoncer nos dents.

Ils ont connu une année formidable en 2019 et diversifiée. D’un côté, ils ont eu des succès comme la mini-série acclamée par la critique Chernobyl, qui est déjà considérée comme l’une des plus grandes réalisations de l’histoire de la télévision. Ensuite, vous avez des trucs comme l’hilarant Brassic avec Joe Gilgun et Michelle Keegan.

Il n’y a aucun signe de récession en 2020, avec de nouveaux efforts comme l’adaptation de Stephen King The Outsider qui fait déjà une énorme impression sur le public.

Les fans apprécient également l’intelligence, ce qui nous plonge dans l’histoire d’un agent de la NSA qui forme une alliance improbable avec un analyste informatique pour travailler sur une unité de cybercriminalité.

Dans le rôle de Jerry Bernstein, nous avons l’icône David Friends Schwimmer exerçant ses côtelettes comiques une fois de plus. C’est formidable de le voir faire ce qu’il fait le mieux, surtout quand il jouit d’une si bonne chimie avec Nick Mohammed (qui joue Joesph).

Gana Bayarsaikhan en vedette dans l’Intelligence

Il y a un très bon casting, Gana Bayarsaikhan réalisant également une performance remarquable.

Elle incarne le personnage de Tuva Olsen tout au long de la série, un ancien hacker qui capte l’attention et les affections de Jerry.

L’actrice mongole a fait ses débuts en tant que mannequin, apparaissant dans une gamme de magazines glamour. Cependant, elle suivait également une formation en art dramatique menant à une carrière dans le cinéma et la télévision.

En réfléchissant à son travail, sa détermination ne pouvait pas être plus claire. Elle est formidable en Intelligence, mais il y a plus d’où ça vient. Alors, où l’avons-nous vue auparavant?

Gana Bayarsaikhan, star du renseignement: Films et séries télé

Comme l’a souligné IMDb, son premier rôle a été dans le premier long métrage de réalisme fascinant d’Alex Garland, Ex Machina, en 2014.

Mettant en vedette aux côtés d’Oscar Isaac (Star Wars: The Rise of Skywalker) Domhnall Gleeson (The Revenant) et Alicia Vikander (Tomb Raider), Gana a joué le rôle de Jade.

Deux ans plus tard, elle a marqué son deuxième concert dans le film d’action peu vu Au nom de Ben Hur (elle a joué Khutu). Cependant, l’année suivante, elle a décroché un rôle dans l’un des plus grands blockbusters de 2017. Bien qu’elle ne soit pas un personnage majeur, elle a joué Throne Room Amazon dans Wonder Woman de Patty Jenkins avec Gal Gadot.

Mettant en vedette dans le court métrage Sweet Lies en 2018, elle a ensuite joué dans Waiting for the Barbarians (The Girl) en 2019 avec Mark Rylance (Bridge of Spies), Johnny Depp (Pirates des Caraïbes) et Robert Pattinson (The Lighthouse). La même année, elle fait une brève apparition en tant que Li dans un épisode de Peaky Blinders, ce qui nous amène à Intelligence!

Elle a travaillé avec certains des meilleurs de l’industrie et nous avons hâte de poursuivre sa carrière, avec un rôle dans Three Dots et un Dash (Nikita Hayashi) déjà enfermé.

