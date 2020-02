Qui est Grace Blakeley? Iain Dale prend d’assaut le tournage de Good Morning Britain! – HITC

Vous ne voyez pas exactement quelque chose comme ça tous les jours.

Grace Blakeley a attiré une attention considérable après son apparition sur Good Morning Britain.

L’animateur de radio de la LBC, Iain Dale, a quitté le tournage de l’émission populaire d’ITV après être entré dans un débat houleux avec Grace et Nihal Arthanayake.

Nihal et Grace ont été enfermés dans une discussion concernant les récents rapports sur Jonty Bravery, qui a poussé un enfant de la Tate Modern en 2019. Comme l’a souligné l’Express, Blakeley a suggéré un manque de financement au sein de l’industrie des soins pour ce qui s’est passé, et Iain Dale n’était pas d’accord.

Il a soutenu que la position de Grace était «des ordures absolues» et a déclaré «… cela n’a rien à voir avec les coupures. Cela a à voir avec les gens qui font la chose sensée et rapportent… »Cependant, Grace a répondu:« Non, vous devez avoir un montant de base pour pouvoir réellement répondre! »

Le présentateur Iain Dale

Grace Blakeley passe à Twitter

Dans un tweet récent, elle a écrit: “Apparemment, j’ai tendance … J’ai vraiment l’impression que les gens ne réalisent pas que plus ils sont scandalisés, plus les notes sont élevées et plus je suis invitée à revenir.”

Il n’y a apparemment rien à ce sujet… elle a tendance à aller bien!

Beaucoup ont afflué sur Twitter pour donner leur avis, comme nous le verrons dans un instant. En attendant, voyons Grace Blakeley un instant.

Qui est Grace Blakeley?

Grace Blakeley est un auteur britannique et commentateur économique.

Le jeune homme de 26 ans a été nommé commentateur économique au New Statesman en janvier 2019 et était auparavant chercheur à l’Institute for Public Policy Research.

Elle est membre du parti travailliste.

Quant à sa formation, elle a réalisé une première en philosophie, politique et économie au St Peter’s College, Oxford. Par la suite, elle a poursuivi une maîtrise en études africaines.

Son premier livre – Stolen: How to Save the World from Financialisation – publié l’année dernière en septembre et a divisé les critiques.

Les téléspectateurs réagissent à Good Morning Britain

Comme prévu, beaucoup se sont tournés vers Twitter pour peser dans leurs réflexions sur tout cela.

Découvrez une sélection de tweets:

