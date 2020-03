Qui est Greg Maxwell? La star montante de la police se pose au centre des soupçons dans l’épisode 5 – HITC

Liar d’ITV approche de la fin de sa deuxième série et les choses commencent à chauffer pour Laura alors qu’elle se rapproche de la vérité.

Liar a été l’une des révélations dramatiques de la télévision britannique ces dernières années.

Le drame d’ITV s’est révélé captivant, non seulement son scénario est un champ de mines de rebondissements, mais les fans n’ont pas pu s’éteindre.

Des millions de personnes se sont connectées régulièrement pour regarder le mystère de Laura Nielson et Andrew Earlham se dévoiler.

Et maintenant, dans le cinquième épisode de la série 2, les fans commencent enfin à obtenir des réponses pour reconstituer l’énigme centrale de la série.

Menteur série 2 sur ITV

Après presque deux ans loin de nos écrans, la série 2 de Liar est arrivée le 2 mars et elle revient avec un total de six nouveaux épisodes.

Dans la série 1, nous avons suivi les personnages de Laura et Andrew sur plusieurs chronologies avec de nombreux flashbacks et flashforwards, pour conclure avec la mort d’Andrew.

La série 2 suit Andrew dans des scènes de flash-back dans la perspective de sa mort apparente et examine le rôle supposé de Laura à jouer alors qu’elle est placée au cœur de l’enquête policière.

Qui est Greg Maxwell?

Greg Maxwell est le fils du détective de police Rory Maxwell (Danny Webb).

Il est très apprécié, en particulier par son père, car il est décrit comme une étoile montante de la NCA (National Crime Agency) et vient d’être promu au poste de commandant de branche alors que la série 2 commençait.

Bien qu’il soit apparu sporadiquement tout au long de la série 2, dans l’épisode 5, nous apprenons que Greg était victime de chantage, ainsi que son père, par un inconnu, soupçonné d’être Andrew.

Il ressort que le maître-chanteur a des preuves que la brillante étincelle de la police, Greg, avait déjà eu une surdose de cocaïne, ce qui ne serait pas bon pour une étoile montante de la force.

Au fur et à mesure que l’épisode progresse, il semble que Rory et Greg ont travaillé ensemble pour encadrer Laura pour le meurtre d’Andrew.

Qui joue Greg Maxwell?

Greg Maxwell est joué par Jack Colgrave Hirst.

Il est un nouveau venu sur la scène d’acteur avec seulement huit crédits à son nom selon IMDb.

Outre Liar, les plus grandes apparitions au cinéma et à la télévision de Jack Colgrave Hirst incluent The Trials of Jimmy Rose, Stan Lee’s Lucky Man, The Terror et le film All Is True.

Liar series 2 se termine le 6 avril à 21h sur ITV.

