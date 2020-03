Qui est Hailey? Adelaide Kane joue un nouveau joueur clé dans l’histoire de la famille Pearson

La finale de la saison 4 de This Is Us – intitulée «Strangers: Part Two» – a sorti tous les arrêts le mardi 24 mars. Du titre, la plupart des fans attendaient les étrangers qui ont été présentés lors de la première – Jack Damon (Blake Stadnik), Cassidy (Jennifer Morrison) et Malik (Asante Blackk) – pour apparaître à un moment donné. Mais l’épisode This Is Us a également mis en évidence un nouvel étranger inattendu nommé Hailey, joué par Adelaide Kane. Alors, qui est Hailey et comment est-elle liée à la famille Pearson? Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent.

Qui est Hailey dans la finale de la saison 4 de «This Is Us»?

Au début de la finale de This Is Us Season 4, les téléspectateurs rencontrent Hailey, une femme qui travaille dans une galerie d’art. Dans sa première scène – non spécifiée dans aucune chronologie – la collègue et amie de Hailey, Zach, lui demande de sortir. Elle le rejette et son amie pense qu’elle aime quelqu’un d’autre – une star de cinéma pour être exact.

Bien sûr, de nombreux fans ont essayé de relier les points et pensaient que Hailey était censé être la fiancée de Kevin (Justin Hartley). Cependant, cette théorie est rapidement dissipée. Finalement, Hailey sort de la galerie et Zach suppose qu’elle rencontre le gars mystérieux. Mais ce n’est pas vrai.

Tout au long de “Strangers: Part Two”, Kate (Chrissy Metz) et Toby (Chris Sullivan) célèbrent l’anniversaire de bébé Jack de nos jours. Après avoir passé quelque temps à l’USIN, Toby admet qu’il veut avoir un autre enfant.

Plus tôt dans l’épisode, il a vu le lien fort entre Kate et ses frères. Et Toby veut la même chose pour Jack, notant qu’il souhaite que son fils ait quelqu’un même après leur départ.

Kate semble réceptive à l’idée. Mais elle ne pense pas pouvoir vivre une autre grossesse. Toby suggère donc qu’ils adoptent. Après tout, le clan Pearson a un assez bon bilan en matière d’adoption.

Pendant ce temps, le fils de Kate et Toby, Jack Damon, fait son grand retour aux côtés de sa femme enceinte, Lucy (Auden Thornton) à l’avenir. À l’hôpital, Lucy donne naissance à une petite fille nommée Hope. Ensuite, This Is Us solidifie la chronologie de Hailey alors que le personnage se précipite sur Jack et Lucy. Maintenant, la connexion de la famille Pearson est établie – Hailey est la sœur de Jack ainsi que la fille adoptive de Toby et Kate.

Adelaide Kane joue Hailey, la sœur de Jack, dans «This Is Us»

Adelaide Kane | Lilly Lawrence / . pour NYLON

La finale de la saison 4 de This Is Us n’a pas présenté bébé Hailey de nos jours avec Kate et Toby. Donc, ce voyage sera probablement exploré lorsque le drame NBC reviendra pour sa cinquième saison. Mais même ainsi, les fans ont pu rencontrer l’adulte Hailey, joué par Kane.

Pour ceux d’entre vous qui ne le savent peut-être pas, Kane est une actrice australienne de 29 ans. Au cours des dernières années, elle a participé à de nombreux projets. Il est donc probable que vous l’ayez vue autour de vous. Selon le profil IMDb de Kane, elle a joué le rôle de Cora Hale dans Teen Wolf, Lolly Allen dans Neighbours et Ivy Belfrey dans Once Upon a Time. Elle a également interprété le rôle principal dans The CW’s Reign et est apparue dans The Purge.

Maintenant, le rôle de Kane en tant que Hailey deviendra-t-il plus qu’une brève apparition dans This Is Us Season 5? Seul le temps nous le dira. Mais selon The Hollywood Reporter, le créateur Dan Fogelman a laissé entendre que nous n’avions pas vu le dernier de Hailey. Il a dit:

Nous aimons vraiment l’actrice que nous avons trouvée pour jouer la fille, Adélaïde, et évidemment nous avons vraiment [fallen in love with] Blake, qui joue Jack Jr. Donc, notre espoir est de continuer à investir les gens dans ces futurs scénarios en entrant lentement dans les personnages, comme nous l’avons fait, de sorte qu’au moment où vous débarquez vraiment dans des histoires complètes avec eux, si nous le faisons, vous ressentez cet excellent investissement.

Lire la suite: Quand commence la saison 5 de «This Is Us»? Espérons que la prochaine date de première viendra bientôt