Qui est Hannah Ann, lauréate de la première impression de Peter Weber?

La nouvelle saison de The Bachelor a officiellement débuté. Nous savons qui est le meneur à travers la première impression rose. Hannah Ann a vraiment impressionné Peter Weber et a obtenu la rose, mais qui est-elle? C’est tout ce que nous savons jusqu’à présent.

Hannah Ann est un mannequin de Knoxville

Le candidat est un mannequin de Knoxville, Tennessee. On ne sait pas vraiment quel genre de travail elle a fait dans l’industrie de la modélisation.

Elle a publié une photo sur son compte Instagram lors d’une soirée de lancement de Victoria Secret. Il y a aussi quelques photos professionnelles d’elle dans des vêtements d’entraînement sur son profil.

“J’ai commencé à faire du mannequinat à l’âge de 16 ans”, a expliqué Hannah Ann dans l’émission. «J’ai grandi dans une si petite ville. Le mannequinat m’a vraiment donné l’occasion de voyager et de côtoyer différentes personnes. »

Elle est amie avec Hannah Godwin

Le monde de The Bachelor est beaucoup plus petit que ce que les fans peuvent attendre. De nombreux fans ont remarqué qu’Hannah Ann a une photo avec Hannah Godwin de la saison de The Bachelor de Colton Underwood.

Il reste à savoir comment ils se connaissent, mais cela pourrait être dû au fait qu’ils sont tous les deux des modèles. Elle a légendé leur photo avec «La vie est meilleure avec de vrais amis, en particulier avec un ami avec qui vous organisez des soirées dansantes dans votre chambre d’hôtel.

Chris Harrison a également reconnu leur connexion dans une vidéo publiée sur Twitter. “[Hannah G] eu cette très belle fille, Hannah Ann, et nous a donné une autre Hannah », a déclaré l’hôte.

Elle s’intéresse à la peinture et au design d’intérieur

Peter Weber et Hannah Ann sur «The Bachelor» | John Fleenor / ABC via .

Le profil de la candidate répertorie également ses passe-temps. “Hannah Ann est une artiste peintre talentueuse et adore se lancer dans la décoration intérieure lorsqu’elle ne le tue pas devant la caméra en tant que modèle. Elle parcourt le monde pour le travail et aimerait trouver un homme pour la rejoindre dans l’aventure », lit-elle dans sa biographie.

Nous avons pu voir une partie de son travail lors de la première de l’émission. “Comme je viens de l’est du Tennesse, mon père et moi vous avons peint une image des Smoky Mountains”, a-t-elle déclaré en lui présentant le tableau. «J’étais vraiment nerveux de vous le donner parce que c’est comme très personnel.»

Weber a dit qu’il l’aimait. Ils ont ensuite eu leur premier baiser.

Elle s’est liée avec Peter Weber sur la famille

Les parents de Hannah Ann sont mariés depuis plus de 20 ans. Elle a dit à Weber que ses parents avaient dit que l’un des plus beaux cadeaux que vous puissiez offrir à votre enfant est un exemple de mariage sain.

Cela a semblé vraiment emporter le pilote. Il a dit qu’il était très proche de sa famille et qu’ils n’étaient qu’à dix minutes du manoir. Nous avons vu plus tard dans l’épisode que ses parents, Barbara et Peter Weber ont renouvelé leurs vœux après 31 ans de mariage.

Plus tard dans la nuit, Weber a éloigné Hannah Ann pour lui donner la première impression de rose. Il a dit que la peinture qu’elle avait faite avec son père l’avait vraiment touché. Il a dit que le fait qu’elle soit très proche de sa famille signifie également beaucoup pour lui.

Les fans devront continuer à regarder pour voir si leur connexion continuera à se développer à partir d’ici. Mais il semble que Hannah Ann soit actuellement la plus grande menace de la compétition.