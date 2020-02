Qui est Harriet Webb de Split? La star de Scarborough arrive sous le nom de Theodora – HITC

Harriet Webb arrive pour secouer The Split dans l’épisode 3.

Le Split continue d’impressionner avec Harriet Webb rejoignant le mix.

Cela s’annonce comme une formidable saison de télévision, pour ceux qui la regardent chaque semaine, car elle est également disponible sur BBC iPlayer pour ceux qui préfèrent regarder en boucle.

Ce drame juridique passionnant de la BBC écrit et créé par Abi Morgan est arrivé sur les écrans en avril 2018, le confirmant comme un film à regarder pour les années à venir.

Jusqu’à présent, cela a certainement été le cas!

Une deuxième saison accueillant à nouveau Nicola Walker, Stephen Mangan, Annabel Scholey, Barry Atsma, Fiona Button dans la vie des personnages qu’ils jouent respectivement, a démarré le mardi 11 février 2020. C’était formidable de rattraper la routine mouvementée de Noble & Hale , en particulier avec Ben Bailey Smith, Donna Air et Damien Molony qui ont fait connaître leur présence. Mais ce n’est pas tout…

The Split: Harriet Webb rejoint

Harriet Webb rejoint également le casting de Split pour la saison 2.

Elle apparaît pour la première fois dans l’épisode 3 dans le rôle de Theodora, qu’elle a décidé de reprendre dans deux épisodes ultérieurs.

Harriet devrait bientôt apparaître dans une nouvelle série de comédie originale appelée Sandylands, mais où exactement l’avons-nous vue auparavant?

Harriet Webb de The Split: films et séries télé

Selon IMDb, elle est apparue pour la première fois sur des écrans dans le téléfilm de 2008 Florence Nightingale (elle a joué Music Hall Performer).

Comme vous l’avez peut-être deviné, The Split n’est pas sa première incursion dans la télévision.

Tout au long de sa carrière, elle a joué dans des productions notables telles que Doctors (Meredith Garvey en 2009), Shameless (Receptionist), Drifters (Mason), Benidorm (Tracey), The Windsors (Emma), Plebs (Steffi), Pure (Alison) et Défendre les coupables (Hetty).

Cependant, ses rôles dans White Gold (Maureen) avec The Inbetweeners stars James Buckley et Joe Thomas, Edge of Heaven (Sunbed Tina) et Scarborough (Lisa Marie) étaient beaucoup plus notables.

Cela vaut également la peine de rechercher son émission de télévision en dix parties Waiting dans laquelle elle joue aux côtés de Ryan Sampson (The Frankenstein Chronicles). Découvrez ce clip hilarant ci-dessous:

Suivez Harriet Webb sur Instagram

Si vous souhaitez rester à jour avec Harriet Webb, assurez-vous de lui faire un suivi sur Instagram.

Vous pouvez la retrouver sur @hazwebb; elle compte actuellement un peu plus de 1 000 abonnés. Il y a un tas de superbes images à parcourir, y compris des photos de vacances, des aperçus de tapis rouge et des vidéos sur le plateau, etc.

Cela vaut vraiment la peine d’être surveillé, car comme le souligne IMDb, elle devrait jouer dans la série télévisée le 22 janvier (elle jouera le rôle de Theodora). Il est actuellement en cours de développement, mais en attendant, nous espérons que vous appréciez The Split!

