Qui est Harriet Webb? L’actrice de Split et Benidorm brille comme Tina! – HITC

La star de Sandylands, Harriet Webb, connaît un début d’activité 2020 chargé avec des rôles impressionnants à son actif.

Pendant des années, la chaîne de télévision Gold a été considérée comme un peu plus qu’une chaîne qui répète des classiques de la comédie tels que Only Fools and Horses, Porridge et Dad’s Army.

Cependant, ces dernières années, UKTV a commencé à pousser le bateau avec le contenu de la chaîne, car nous avons commencé à voir de plus en plus de contenu original.

En 2017, nous avons vu le premier film télévisé Murder sur le Blackpool Express, une comédie sur le meurtre d’Agatha Christie sur l’Orient Express. Le succès du film a depuis engendré deux suites et a incité Gold à regarder d’autres contenus originaux pour s’asseoir aux côtés de rediffusions Only Fools.

Le dernier de ces programmes originaux est Sandylands, une comédie en bord de mer qui présente l’un des meilleurs castings à la télévision.

Sandylands on Gold

Lorsque son père est déclaré «perdu en mer», Verma n’a plus d’autre choix que de retourner à Sandylands, sa maison d’enfance, pour gérer ses affaires.

Une fois de retour dans la ville balnéaire, Verma rencontre une multitude de personnages colorés qui peuplent la ville légèrement folle de Sandylands.

Aux côtés de Natalie Dew, qui joue Verma, dans la série se trouvent d’énormes noms du monde de l’acteur et de la comédie, notamment Hugh Bonneville, David Walliams, Sophie Thompson, Darren Strange, Simon Bird et Sanjeev Bhaskar.

Harriet Webb incarne Tina

Harriet Webb joue le rôle de Tina, une guide touristique en bus brillante, pétillante et légèrement incompétente.

S’adressant à Gold avant la sortie de Sandyland, Harriet a décrit son personnage comme: “le meilleur ami dont tout le monde a besoin, mais ne veut pas nécessairement! Quand j’ai lu le premier script, j’ai pensé qu’elle devait être chaleureuse, intrépide et peu consciente d’elle-même. Elle se met à des choses scandaleuses, mais à mon avis, juste ce qu’il faut. »

Harriet Webb travaille dans l’industrie du jeu depuis 2008, mais la distribution d’acteurs de Sandylands a facilement surpris Harriet au début.

«Je suis entré dans la lecture et j’ai failli tomber! C’est un casting tellement incroyable – ce sont tous des gens que j’admire depuis longtemps », a déclaré Harriet,« Parfois, je faisais une scène et je pensais: «Désolé, est-ce vraiment réel?» C’était une masterclass totale. »

Harriet Webb: Films et TV

Comme mentionné, la carrière d’actrice de Harriet Webb a commencé en 2008 lorsqu’elle est apparue dans le film télévisé Florence Nightingale de la BBC.

Depuis lors, elle a continué à apparaître dans 20 rôles d’acteur selon IMDb.

Les plus importants d’entre eux sont venus récemment avec des apparitions dans des groupes comme The Split, Waiting, Scarborough, Benidorm et White Gold, dont la plupart sont des séries humoristiques.

Concernant une deuxième série de Sandylands, Harriet a déclaré à Gold: «Tout le monde a les doigts croisés. Sandylands est un petit bijou. Les personnages ont un potentiel énorme. Les écrivains ont tellement plus à offrir et sont une joie absolue de travailler avec eux. J’espère que nous pourrons voir plus de ce qui est dans leur cerveau. “

Pour l’instant, les épisodes de Sandylands se répètent sur Gold après la diffusion de la série entre le 4 et le 6 mars.

