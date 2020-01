Qui est intronisé au Temple de la renommée du Rock & Roll 2020?

Whitney Houston 1991 | Rob Verhorst / Redferns

Les intronisés au Temple de la renommée du Rock & Roll 2020 ont été officiellement annoncés! Le parcours pour figurer sur la liste est une combinaison de réalisations professionnelles et d’un protocole de vote. Les intronisés sont sélectionnés par un organe de vote international de plus de 1 000 pairs qui comprend des artistes, des historiens et des membres de l’industrie de la musique. Les artistes votés ne sont éligibles pour être considérés pour le Hall of Fame que 25 ans après la sortie de leur premier single, album ou premier corpus. Tous les artistes qui ont fait la coupe de cette année ont sorti leur première musique en 1994 ou avant.

Whitney Houston

Whitney Houston 1988 | Rob Verhorst / Redferns

Houston a fait sensation dans le monde de la musique en 1985 avec son premier album, Whitney Houston, qui s’est vendu à plus de 25 millions d’exemplaires dans le monde. Sa carrière se poursuivra sur une voie historique. Les sept premiers singles de Houston ont tous atteint la première place du palmarès Billboard. Au cours de sa longue carrière de plus de 25 ans, elle a sorti sept albums studio et deux albums de bandes sonores, qui ont tous été certifiés diamant, multi-platine, platine ou or par la Recording Industry Association of America (RIAA). Houston a été citée comme l’artiste féminine la plus récompensée de tous les temps par Guinness World Records, avec plus de 400 récompenses. Elle reste également l’une des artistes musicales les plus vendues de tous les temps avec 200 millions de disques vendus dans le monde. Son attrait croisé, bien que controversé au début de sa carrière, était sans précédent. Houston est décédée en 2012 mais son héritage se poursuit.

Le Notorious B.I.G.

Le Notorious B.I.G. 1995 | Chris Walter / WireImage

Également connu sous le nom de «Biggie», la carrière de B.I.G. fut brève mais légendaire. Le rappeur né à Brooklyn a été découvert par le magnat de la musique Sean «Diddy» Combs en 1993. Son premier album acclamé par la critique Ready to Die est sorti en 1994 et l’a propulsé vers un succès instantané. Biggie était également le fondateur et leader de Junior M.A.F.I.A., un groupe protégé de jeunes rappeurs composé de ses amis d’enfance. Peu de temps après la sortie de son premier album, sa rivalité avec Tupac Shakur a enflammé ce qui allait devenir le bœuf Côte Est contre Côte Ouest. Des combats violents et des effusions de sang ont suivi, se terminant par la mort de Shakur en 1996. Six mois seulement après la mort de Shakur, Biggie a été assassiné lors d’une fusillade en voiture à Los Angeles. Son deuxième album, Life After Death est sorti deux semaines plus tard et a atteint le numéro un. L’album a été certifié Diamond par la RIAA, un accomplissement que seuls quelques artistes hip hop ont réalisé. Il est largement salué comme l’un des plus grands rappeurs de tous les temps.

Ongles de neuf pouces

Nine Inch Nails 1991 | Ebet Roberts / Redferns

Nine Inch Nines, également abrégé NIÈ, incarne tout ce que signifie être un groupe Rock & Roll. Après trois ans sur le bulletin de vote, le groupe a finalement fait la coupe dans le Hall of Fame de cette année. Formé à Cleaveland en 1988 et dirigé par Trent Reznor, Nine Inch Nails a vendu plus de 20 millions de disques. Ils ont également été nominés pour 13 Grammy Awards, gagnant pour les chansons «Wish» et «Happiness in Slavery». NIÈ a été répertorié comme numéro 94 sur les 100 plus grands artistes de tous les temps par Rolling Stone en 2004. Après l’annonce, Reznor a déclaré à Rolling Stone Magazine qu’il «paniquait» au sujet de l’honneur. Après avoir attendu trois ans, il est excité. «Quand je repense à la façon dont les ongles de neuf pouces sont reçus, il semble toujours que nous tombons entre les mailles du filet ou que nous ne sommes pas dans cette catégorie ou« cette chose », a-t-il déclaré. «Je ne sais pas si c’est un mécanisme de défense, mais je pensais juste que nous resterions dans cette catégorie, donc je suis agréablement surpris de nous voir reconnus. Ça fait du bien. »

Mode Depeche

Depeche Mode 2018 | Stefan Hoederath / Redferns

Depeche Mode a sorti son premier album, Speak & Spell, en 1981. Ils ont apporté un nouveau son à ce que les Britanniques avaient l’habitude d’entendre et ont connu un succès croisé. Le groupe a eu 54 chansons dans le UK Singles Chart et 17 albums dans le top 10 du Royaume-Uni. Ils ont vendu plus de 100 millions de disques dans le monde et ont été inclus dans la liste des 50 groupes qui ont changé le monde par Q Magazine. Depeche Mode occupe également le 98e rang des 100 plus grands artistes de tous les temps de VH1.

Les frères Doobie

Doobie Brothers | RB / Redferns

Les Doobie Brothers ont été formés à San Jose, en Californie, et ont connu leur premier succès dans les années 1970. L’histoire du groupe est divisée en trois époques en raison de son son et de ses changements de composition en constante évolution. De 1970 à 1975, il présentait un son rock and roll traditionnel avec des éléments folk, country et R&B. Michael McDonald a remplacé le chanteur principal, Tom Johnston, en 1975. L’intérêt musical de McDonald’s était la musique soul et a changé le son du groupe pour l’adapter jusqu’à ce que le groupe se sépare en 1982. Les Doobie Brothers ont refait surface cinq ans plus tard avec Johnston de retour en tant que membre. Avant l’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame de cette année, les Doobie Brothers ont été intronisés au Vocal Group Hall of Fame en 2004. Ils ont vendu plus de 40 millions de disques dans le monde.

T-Rex

T-Rex | Gemmes / Redferns

Formé dans 1967, le groupe s’appelait initialement Tyrannosaurus Rex et a sorti quatre albums folkloriques sous ce nom. En 1969, leur nom a été raccourci en T-Rex. Leur apogée est survenue en 1970 quand ils ont commencé leur top 10 en simple. Le groupe a sorti 11 singles qui se sont classés sur une période de trois ans. Le groupe

Pour la première fois, la cérémonie du Rock & Roll Hall of Fame sera retransmise en direct sur HBO. L’émission spéciale sera diffusée à 20 h. EST le 2 mai. Une liste d’artistes et d’invités spéciaux pour la cérémonie sera annoncée dans les prochaines semaines.