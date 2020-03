Qui est Jack Rowan? La star de la BBC est un vétéran de Peaky Blinders – HITC

Noughts and Crosses arrive sur BBC One le 5 mars, mais qui est l’acteur principal Jack Rowan?

En plus de produire des séries dramatiques de haute qualité au fil des ans, la BBC est également réputée pour avoir aidé à dénicher certains des meilleurs et des plus brillants talents d’acteur de l’industrie.

Dans le cas de Noughts and Crosses, il semble que nous ayons un cas des deux sur la main avec la fascinante série dramatique, qui donne à beaucoup de nouveaux talents d’acteurs une chance de briller, semblant ne ressembler à rien de ce que nous avons vu.

L’un des principaux acteurs de la nouvelle série est Jack Rowan, un acteur qui n’est actif que depuis quelques années mais qui se fait déjà un nom impressionnant.

Noughts and Crosses arrive sur BBC One

Noughts and Crosses suit Death in Paradise dans la série de jeudi à 21 heures avec le premier épisode diffusé le 5 mars.

La série, basée sur la série de livres du même nom de l’auteur Malorie Blackman, raconte l’histoire d’un univers parallèle où les Noirs (croix) sont la classe dominante dans la société et les Blancs (Noughts) sont séparés en une sous-classe.

Le mélange entre les deux races est interdit, mais lorsque Callum, un néant, et Sephy, une croix, tombent amoureux, leur vision du monde est bouleversée dans ce conte à la Roméo et Juliette.

Rencontrez l’acteur de Callum Jack Rowan

Jack Rowan joue le rôle de Callum McGregor dans la série Noughts and Crosses.

Né le 18 février 1997, l’acteur de 23 ans travaille dans l’industrie depuis l’âge de 18 ans mais son parcours sur la voie du théâtre a commencé à l’école où il a étudié le théâtre.

Dans sa jeunesse, Jack était également un boxeur passionné et a détenu plusieurs titres nationaux. En plus de cela, Jack est connu pour être un grand amateur de poésie de performance.

Jack Rowan: Films et TV

Comme mentionné, le début d’acteur de Jack Rowan est arrivé à l’âge de 18 ans quand, en 2015, il est apparu dans le drame de la BBC Silent Witness qui a lancé sa carrière.

Depuis lors, Jack a continué à apparaître dans certaines productions de grands noms, notamment Beowolf: Return to the Shieldlands, Casualty, Born to Kill et a même eu un rôle de voix dans le jeu vidéo Anthem.

Cependant, le plus grand des 13 rôles d’acteur de Jack à ce jour est son apparition en tant que Bonnie Gold dans la série Peaky Blinders très appréciée, un rôle qu’il a renoncé à apparaître dans Noughts and Crosses.

Noughts and Crosses commence à 21 h le jeudi 5 mars et se poursuivra pendant six épisodes, la finale étant diffusée le 9 avril. Si vous ne pouvez pas attendre aussi longtemps, cependant, les six épisodes arriveront sur BBC iPlayer après la diffusion de l’épisode initial sur BBC One.

Dans d’autres nouvelles, où sont les marais à Liar? La série de la BBC a aidé le tourisme dans le village d’Essex