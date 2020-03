Qui est Jack Shalloo? Âge, Instagram et rôles précédents, y compris 1917! – HITC

Le drame historique de Belgravia propose des performances de Jack Shalloo et plus encore.

Si vous êtes un fan de Downton Abbey, il y a de fortes chances que vous attendiez avec impatience cette dernière série depuis sa création.

Jusqu’à présent, 2020 a été une année fantastique pour la télévision, inaugurant de nouvelles saisons de grands favoris comme Death in Paradise et des mini-séries convaincantes comme White House Farm et Deadwater Fell.

Maintenant, nous assistons à Julian Fellowes – créateur de Downton Abbey – qui présente son livre de 2016, Belgravia, à l’écran pour six épisodes agréables au goût.

Lorsque Julian navigue dans l’intrigue et les possibilités du genre dramatique d’époque, vous êtes dans un très bon moment.

L’histoire arrive au bal historique de la duchesse de Richmond, qui a eu lieu quelques jours avant la bataille de Waterloo. On nous présente la famille Trenchard et sa fille Sophia s’implique avec le fils d’une famille incroyablement riche, Edmund Bellasis.

En avançant vingt-cinq ans plus tard, nous nous immergons dans leur vie à Belgravia à Londres, mais un secret qui remonte au bal menace de l’envoyer en spirale.

Jack Shalloo stars à Belgravia

Belgravia possède un casting brillant, avec Jack Shalloo abordant le rôle de Morris à travers les six épisodes.

L’acteur anglais de 33 ans a joué un certain nombre de grands rôles tout au long de sa carrière, mais il vaut certainement la peine de mentionner qu’il est également un musicien, connu pour l’album London Soul de 2011.

Il compte actuellement plus de 3600 auditeurs mensuels sur Spotify.

Après une formation à la Colin’s Performing Arts School, il a marqué le rôle de Lewis dans la comédie musicale Our House, mettant en vedette la musique et les paroles de la légendaire Madness.

Il continuerait à apparaître dans des adaptations scéniques de Hamlet, Charlie et la chocolaterie et au-delà, mais commençons à explorer son travail à l’écran pendant un moment …

Jack Shalloo de Belgravia: Films et séries télé

Selon IMDb, il est apparu pour la première fois sur des écrans dans un épisode de 2005 de The Bill (il a joué Darren Greene).

Avance rapide jusqu’en 2008 et il a continué à décrocher des rôles à la télévision avec un rôle dans Holby City (Zac Thomas), puis à jouer dans des titres tels que The Interceptor (Fergus), Dickensian (Constable Duff), People Just Do Nothing (Kold FM Guy), Humans (agent immobilier), Doctor Who (Yoss), Call the Midwife (Bobby Hollier), London Kills (Perry) et White Gold (Steve Davis).

Plus récemment, il est apparu dans la mini-série captivante White House Farm (Constable John Turner) et le film de guerre de Sam Mendes, gagnant du BAFTA 1917 (Soldat Seymour).

C’est donc une excellente année jusqu’à présent!

Dans un récent article faisant la promotion de l’émission, il a plaisanté: «Dimanche 15 mars sur @itv! Donnez-lui une montre! Mes favoris valent le coup d’oeil je vous le promets! #Belgravia. ”

Il n’a pas tort!

