Qui est Jacqui Oatley? Le nouvel hôte du Sunday Supplement a une longue histoire dans le sport – HITC

Il est sûr de dire que Sky Sports figure parmi les leaders de l’industrie en matière de couverture sportive de qualité supérieure.

Qu’il s’agisse d’une couverture de match en direct ou d’une discussion montrant où les experts peuvent débattre des dernières avancées dans le monde du sport, il y a beaucoup de choses pour les fans.

L’un des programmes les plus populaires sur Sky Sports est Sunday Supplement, où une équipe de spécialistes discutent de la dernière semaine de nouvelles sur le football.

Récemment, cependant, la série a subi un changement extrêmement important, car nous avons vu l’ancien hôte Neil Ashton remplacé par un nouveau présentateur, Jacqui Oatley.

Une relève de la garde au supplément dimanche

Neil Ashton a officiellement annoncé qu’il quitterait le Sunday Supplement le 12 janvier, en raison de son nouveau poste de consultant en relations publiques pour Manchester United.

Il n’a pas fallu longtemps à Sky pour annoncer son remplacement, car le 14 janvier, Jacqui Oatley, un habitué de la BBC et d’ITV, prendrait le rôle laissé vacant par Neil Ashton.

Apprenez à connaître le nouvel hôte

Jacqui Oatley a une longue histoire dans le sport et le journalisme sportif.

Née à Wolverhampton en 1975, la fan de longue date des Wolves n’était pas initialement engagée dans la carrière de journaliste sportif, comme le montre son diplôme en allemand de l’Université de Leeds.

Les premiers pas de sa carrière l’ont amenée à assumer des fonctions de vente et de marketing à Londres, mais son amour pour le sport était toujours présent lorsque Jacqui a joué au football amateur pour le Chiswick Ladies Football Club.

Cependant, après avoir disloqué sa rotule et subi des ruptures de ligaments, Oatley a été informée qu’elle ne pratiquerait plus jamais de sport, ce qui a entraîné un changement de carrière dans le journalisme sportif, aboutissant à son rôle dans Sunday Supplement.

La carrière de journaliste de Jacqui Oatley

Suite à sa décision de changer de carrière, Oatley a étudié pour un diplôme de troisième cycle en journalisme de radiodiffusion à l’Université de Sheffield Hallam tout en entreprenant une expérience de travail à la BBC Radio Leeds où elle a continué à travailler après avoir terminé ses études à Sheffield.

En 2003, Oatley a rejoint l’équipe de BBC Radio 5 Live et en 2005, elle est devenue la première femme à commenter un match sur la radio du réseau britannique.

La carrière révolutionnaire d’Oatley s’est poursuivie et en 2007, elle est devenue la première femme à commenter Match of the Day.

Depuis lors, Jacqui Oatley est une voix et un visage réguliers à la radio et à la télévision, elle a travaillé pour la BBC et ITV au fil des ans, présentant une couverture des sports du football aux fléchettes et même aux Jeux olympiques.

