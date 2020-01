Qui est Jade Olieberg? L’âge de la star de Netflix, Instagram et ses précieux rôles! – HITC

Avec des rebondissements, des virages et du talent, Ares de Netflix est un gagnant.

Ares a balayé le public et Jade Olieberg attire de sérieux éloges.

Un autre, Netflix!?

Il n’y a vraiment pas assez d’heures dans la journée et le service de streaming populaire a pris l’habitude de nous le rappeler. Ils diffusent souvent tellement de grands spectacles qu’il devient presque impossible de se tenir au courant de tous.

Cependant, c’est la beauté de tout cela… ils sont tous axés sur la variété.

Que vos goûts favorisent l’horreur, la comédie, les documentaires ou plus, ils ont le spectacle pour vous. Si vous êtes un aspirant pour un bon drame d’horreur, alors il y a de fortes chances que la nouvelle série Ares de Pieter Kuijpers, Iris Otten et Sander van Meurs vous rende complètement accro.

La série néerlandaise est arrivée le vendredi 17 janvier 2020 avec huit épisodes passionnants.

Jade Olieberg joue à Ares

Cette série séduisante se concentre sur Rosa Steenwijk, une étudiante en médecine de première année à Amsterdam.

Au fur et à mesure que le récit progresse, elle rejoint une société étudiante secrète appelée Ares et s’emmêle rapidement après avoir découvert la vraie nature du groupe.

Jade Olieberg joue dans le rôle central de Rosa et fait un excellent travail en immergeant le public dans les détails étranges et merveilleux de la série.

Alors, où l’avons-nous vue auparavant?

Jade Olieberg: Films et séries télé

Selon IMDb, l’actrice néerlandaise de 26 ans est sur les écrans depuis 2008!

Elle est apparue pour la première fois dans un film dramatique familial appelé Hoe overleef ik…? comme Esther Jacobs. Après cela, elle est allée jouer dans une série de films, y compris Atlantis (elle a joué Robin), Julia’s Hart (Young Julia), Summer (Lena), Tuintje in mijn hart (Aponi), Het Hart van Hadiah Tromp (Constance Kempen), Catacombe (Esmee) et Open Seas (Roseanna van Nierop).

Ares est loin d’être sa première incursion dans la télévision non plus, car elle a également présenté ses talents dans Ik Weet Wie Je Bent (Lola Leysen), Anne Plus (Jip), Black Widow (Sara), Doktor Deen (Feline), Vrijland (Jannetje) et le projet Orpheus (Mirjam).

Suivez Jade Olieberg sur Instagram

La meilleure façon de rester à jour avec elle est de se diriger vers Instagram!

Vous pouvez la trouver sur @jadeolieberg; elle compte plus de 8 000 abonnés. Il y a un tas d’excellents clichés là-bas, ainsi que certains messages liés à Ares.

Quant à ce que nous savons déjà, selon IMDb, elle est déjà prête à jouer dans un mystérieux projet nommé Sputum, qui est actuellement en post-production.

En attendant, nous espérons que vous appréciez Ares.

