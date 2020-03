Qui est Jessica Reynolds? Explorez l’instagram, l’âge et d’autres rôles de l’actrice My Left Nut – HITC

My Left Nut présente de nombreux talents d’acteur pour la première fois, y compris la captivante Jessica Reynolds.

Il est toujours fascinant d’entrevoir un tout nouveau talent d’acteur et la nouvelle série My Left Nut de la BBC en contient beaucoup.

Non seulement la comédie dramatique est une création des premiers écrivains Michael Patrick et Oisín Kearney, mais la série comprend également un certain nombre d’acteurs qui jouent dans leurs tout premiers rôles.

Une de ces figures est Jessica Reynolds qui joue dans la série comme Rachel, l’intérêt amoureux du personnage principal Mick.

My Left Nut est son tout premier rôle professionnel, mais que savons-nous de ce nouveau visage sur le bloc?

Mon écrou gauche sur la BBC

My Left Nut a commencé sa vie en ligne sur BBC Three, mais après un début prometteur, la série est passée dans les grandes ligues de BBC One avec le premier des trois épisodes arrivant le 24 mars.

La série raconte l’histoire de Mick, basé sur l’écrivain de la série Michael Patrick, alors qu’il découvre un gonflement dans son testicule gauche.

My Left Nut explore non seulement la nature comique de la situation de Mick, mais explore également la nature plus grave du cancer et du cancer des testicules en particulier.

Rencontrez l’actrice Rachel Jessica Reynolds

Prenant le rôle de l’amoureuse de Mick, Rachel, dans la série est Jessica Reynolds.

L’apparition de Jessica dans My Left Nut est son premier rôle d’actrice professionnelle après avoir obtenu son diplôme du Liverpool Institute for Performing Arts en 2019.

L’arrivée de My Left Nut sur BBC One le 24 mars coïncide également avec le 22e anniversaire de Jessica qui a suivi le 25 mars 2020.

Loin du monde de l’acteur, Jessica est également active sur les réseaux sociaux et possède des comptes sur Twitter et Instagram avec une suite sur ce dernier de 6200.

À venir pour Jessica Reynolds

Bien que le rôle de Jessica dans My Left Nut soit ses débuts d’actrice, elle a déjà une autre apparition dans les œuvres.

Elle devrait jouer le rôle principal du prochain film canadien The Ballad of Audrey Earnshaw.

Le tournage se serait terminé en 2019 et selon IMDb, le film est actuellement en post-production.

En attendant, My Left Nut est disponible en streaming sur BBC iPlayers et la série de trois épisodes se poursuit sur BBC One le mardi soir jusqu’à ce que l’épisode final arrive le 7 avril.

