Qui est Jimmy Akingbola? Rencontrez le vétéran de Holby City et sa femme sur Instagram – HITC

Kate and Koji est une nouvelle sitcom d’ITV avec Brenda Blethyn et Jimmy Akingbola.

ITV est sans aucun doute le plus connu pour ses séries dramatiques captivantes, tandis que la BBC et Channel 4 produisent souvent davantage de sitcoms et de panels.

Cependant, tout cela change en 2020 alors que Brenda Blethyn de Vera Fame est sur le point de jouer dans une sitcom de la propre création d’ITV, Kate et Koji.

Blethyn joue le rôle principal de Kate tandis que Koji est joué par Jimmy Akingbola, mais que savons-nous de la co-star de Kate et Koji?

Kate et Koji sur ITV

Kate et Koji racontent l’histoire d’une femme de la classe ouvrière qui dirige un café typique en bord de mer et de sa toute nouvelle amitié volatile avec un médecin demandeur d’asile d’Afrique.

Brenda Blethyn a décrit les poignantes Kate et Koji comme «une comédie avec quelque chose à penser» alors que les deux personnages principaux commencent mal à l’aise avant de développer une amitié plus étroite une fois qu’ils commencent à remarquer des similitudes inattendues dans leur personnalité.

Rencontrez l’acteur Koji Jimmy Akingbola

Jimmy Akingbola joue le rôle de Koji dans la nouvelle série ITV.

Jimmy est né à Londres en 1978 de parents nigérians. Ce n’a pas été un début de vie facile pour Akingbola, car ses parents ont divorcé alors qu’il n’avait que deux ans, ce qui a conduit Jimmy à être envoyé dans un foyer pour enfants.

Akingbola a grandi dans le quartier de Plaistow à Londres avec une famille d’accueil et à l’âge de 18 ans, il a commencé des études d’acteur à l’Academy of Live and Recorded Arts (ALRA) de Wandsworth où il a obtenu son diplôme en 1999.

Ses débuts d’acteur sont survenus trois ans plus tard en 2002 lorsqu’il est apparu dans une émission de télévision allemande du nom d’Anansi.

Loin d’agir, Jimmy Akingbola est également très actif sur les réseaux sociaux et possède des comptes sur Twitter et Instagram avec un total combiné de 33 000 abonnés.

Jimmy Akingbola: Films et TV

Après avoir fait ses débuts en 2002, Jimmy Akingbola a continué à apparaître dans plus de 50 rôles d’acteur au cours des 18 années qui ont suivi.

Les plus importants d’entre eux sont venus comme Rev, Arrow, In the Long Run et Holby City où il est apparu dans 120 épisodes, principalement en tant qu’Antoine Malick.

Jimmy a également beaucoup d’expérience dans le monde de la voix et a prêté ses talents aux jeux vidéo Dead Space 2, Pirates des Caraïbes, Dirt 2 et à la réinvention de 2010 de James Bond: GoldenEye.

Kate et Koji, avec Jimmy Akingbola, débuteront à 20 heures le mercredi 18 mars sur ITV et dureront six épisodes.

