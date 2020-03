Qui est Joseph Sikora? Netflix accueille l’acteur de Power pour jouer Frank Cosgrove Jr dans la saison 3! – HITC

Ozark est de retour sur Netflix pour la saison 3 et présente un nouveau venu dans la série de Joseph Sikora.

Après 18 mois d’absence de nos écrans, Ozark est enfin de retour sur Netflix pour sa troisième saison tant attendue.

Le nouveau lot d’épisodes continue l’histoire de Marty et Wendy Byrde alors que leur entreprise de casino fait face à de nouveaux problèmes alors que les tensions commencent à augmenter entre le crime et les chefs de cartel.

Comme toujours, une nouvelle saison apporte de nouveaux visages et cette fois-ci celui à regarder est Joseph Sikora en tant que Frank Cosgrove Jr.

Ozark saison 3 sur Netflix

La troisième saison d’Ozark est arrivée le 27 mars 2020, 18 mois après la sortie de la saison 2.

L’attente semble avoir payé pour les fans alors que Jason Bateman et Laura Linney reviennent en pleine forme alors que les enjeux augmentent encore plus pour leur activité de casino alors que la tension monte entre le crime et les chefs de cartel.

Comme toujours avec une nouvelle saison, nous sommes présentés à beaucoup de nouveaux visages dans Ozark dans la saison 3, mais aucun d’entre eux n’est aussi important que le nouvel antagoniste Frank Cosgrove Jr, le fils du patron de la mafia de Kansas City qui a eu un run-in avec les Byrdes dans la saison 2.

Rencontrez Joseph Frank Cosgrove Jr?

Joseph Sikora assume le rôle de Frank Cosgrove Jr.

L’acteur de 43 ans est surtout connu pour son rôle de Tommy Egan dans la série Starz et Netflix, Power.

Joseph Sikora est originaire de Chicago et a été sur la voie du jeu dès son plus jeune âge lorsqu’il est apparu dans une publicité de McDonald’s quand il était enfant aux côtés de la légende du basket-ball Michael Jordan.

Il a étudié le théâtre au Columbia College de Chicago après avoir fait ses débuts d’acteur plusieurs années auparavant en 1987 dans la série télévisée américaine Roomies.

Loin du monde de l’acteur, Joseph Sikora est également actif sur les réseaux sociaux et possède des comptes sur Twitter et Instagram avec un total combiné de 2,3 millions d’abonnés.

Joseph Sikora: Films et TV

Comme mentionné, Joseph Sikora a fait ses débuts d’acteur en 1987 dans l’émission télévisée Roomies.

Depuis lors, cependant, il est apparu dans plus de 60 rôles d’acteur, dont les plus importants viennent de Boardwalk Empire, The Heart, She Holler, Underground, le film de 2012 Jack Reacher et bien sûr Power qui est sans doute ce que Joseph est le meilleur connu pour.

Ozark saison 3, mettant en vedette Joseph Sikora, est arrivée le 27 mars 2020 et contient 10 épisodes au total.

