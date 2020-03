Qui est Katie Leung? BBC One accueille l’actrice Cho Chang de Harry Potter! – HITC

The Nest mélange des visages célèbres avec de nouveaux noms d’acteurs, dont la star de Harry Potter Katie Leung.

Compte tenu des moments sans précédent que nous traversons actuellement, il n’y a rien de mieux pour garder nos esprits occupés qu’une bonne partie de la télévision.

Et heureusement, BBC One a amené le thriller captivant, The Nest, sur nos écrans et il a déjà des téléspectateurs sur les bords de leurs sièges.

En plus d’une intrigue captivante, les fans ont sans aucun doute été séduits par la superbe distribution de la série qui comprend de nombreux grands noms et de nouveaux visages.

L’émission se concentre sur un trio principal de personnages, mais dans l’épisode 2, les fans ont été accueillis par l’apparition inattendue de Katie Leung, qui joue Eleanor dans la série, mais d’où les fans pourraient-ils reconnaître l’actrice écossaise?

The Nest sur BBC One

Le premier épisode du Nest est arrivé sur BBC One le 22 mars.

La série raconte l’histoire de Dan et Emily, un couple riche de Glasgow. Le couple cherche à avoir des enfants mais a eu du mal et a essayé presque toutes les méthodes du livre.

C’est jusqu’à ce qu’ils rencontrent Kaya, un jeune de 18 ans de l’autre côté du clivage de classe qui propose d’être un substitut.

Cependant, des doutes sont instantanément émis quant à savoir si on peut lui faire confiance ou non.

Présentation de Katie Leung comme Eleanor

Eleanor est présentée dans le deuxième épisode de The Nest. Elle a joué par l’actrice écossaise Katie Leung et est journaliste au journal The Morning Courier.

Elle est nouvelle au travail et cherche son premier gros scoop, mais il lui reste à couvrir des histoires légères et à aller chercher le petit-déjeuner de son éditeur. Cependant, ses chemins se croisent bientôt avec Dan et Emily.

Katie Leung, qui est née et a grandi à Motherwell de parents d’origine hongkongaise, est surtout connue pour son rôle de Cho Chang dans la franchise Harry Potter.

Loin d’agir, Katie Leung est également active sur les réseaux sociaux avec des comptes sur Twitter et Instagram avec 483 000 abonnés sur les deux plateformes.

Katie Leung: Films et télévision

Maintenant âgée de 32 ans, Katie travaille dans l’industrie du théâtre depuis 2005 lorsqu’elle a fait ses débuts d’acteur professionnel dans Harry Potter et la Coupe de Feu et continuerait à apparaître dans cinq des films Potter au total.

Depuis lors, elle a eu une carrière d’actrice extrêmement productive avec un total de 18 rôles à son nom selon IMDb.

Les plus importants d’entre eux sont venus comme T2 Trainspotting ainsi que la série White Dragon sur Amazon Prime, Chimerica et l’émission de télévision pour enfants Moominvalley.

Ce sera fascinant de voir où se terminera l’ancienne actrice de Harry Potter et nous avons hâte de voir ce que The Nest a en réserve au cours des prochaines semaines.

Le Nest continue sur BBC One à 21 heures le dimanche soir jusqu’à ce que le cinquième et dernier épisode arrive le 19 avril.

