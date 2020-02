Qui est Kevork Malikyan? Âge et rôles antérieurs de la star de Homeland – HITC

Les fans seront avisés de chérir chaque épisode de la saison en cours.

Kevork Malikyan avait exigé l’attention des fans de Homeland.

Sérieusement, nous ne pouvons pas croire que c’est presque fini.

C’est vrai. Nous sommes dans la dernière saison de Homeland! Ce sera une énorme honte de le voir conclure, mais il ne fait aucun doute qu’il a connu une très bonne course.

La série acclamée de Howard Gordon et Alex Gansa basée sur Prisoners of War – une série israélienne – est arrivée sur les écrans en 2011 et possède maintenant un héritage de près d’une décennie sur une admirable huit saisons.

Au cours de cette période, il a remporté de nombreux prix et distinctions, notamment les Golden Globes et les Emmy Awards, la star centrale Claire Danes ayant reçu des éloges considérables dès le début pour avoir aidé à sculpter le caractère convaincant de l’agent de cas de la CIA, Carrie Mathison.

Nous avons vu de nombreux visages aller et venir au fil des saisons, et même si nous sommes sur la dernière, nous sommes heureux de voir que cela n’a pas changé …

Kevork Malikyan: patrie

Dans la saison 8 de Homeland, Kevork Malikyan arrive sur les lieux dans le rôle d’Agha Jan.

Il fait une apparition dans le premier épisode – intitulé «Deception Indicated» – pour donner le coup d’envoi. C’est formidable de le voir couler, car il a certainement apporté beaucoup d’expérience avec lui!

L’acteur et enseignant arménien de 76 ans travaille dans l’industrie depuis 1968, et son temps en tant qu’acteur l’a vu travailler avec Roger Moore, Steven Spielberg et au-delà. Parlez d’une légende!

Ce n’est pas tout un scénario, car il a également joué dans la production de Arabian Nights de la Royal Shakespeare Company de 2009 à 2010, ainsi que dans les productions de King Lear (photo ci-dessous), etc.

Selon IMDb, le public lui a été présenté pour la première fois dans un épisode de 1968 du Portrait d’une dame (il jouait Servant). Cependant, c’est probablement Doctor Who qui a été la plus grande introduction la même année, car il a également joué Kemel Rudkin dans deux parties de “La roue dans l’espace”.

Trystan Gravelle (comme Edgar), Kevork Malikyan (comme chevalier), Paul Copley (comme Kent), David Calder (comme Lear) et Jodie McNee (comme Cordelia) se produisent dans “King Lear” de William Shakespeare à…

Kevork Malikyan: Films et séries télé

Homeland n’est que l’un des nombreux grands spectacles auxquels Kevork a participé.

Il a travaillé ses talents à travers un large éventail de spectacles, y compris Payitaht Abdülhamid (il a joué Parvus), Silent Witness (Varkey Khoury en 2017 ‘Identity’ parties 1 et 2 et Hasan Kundak en 2008 ‘Terror’ parties 1 et 2 ), Reaksiyon (Öktem Çetiner), Strike Back (Al-Zuhari) et peut-être le plus célèbre, il a joué Maximillian Papandrious dans la série des années 1970 Mind Your Language.

Dans l’ensemble, le public est plus susceptible de reconnaître Kevork dans une gamme de films…

Les fans de Steven Spielberg se souviendront sûrement de lui comme de Kazim dans le classique Indiana Jones et la dernière croisade de 1989. Si vous n’êtes pas un amoureux d’Indy, alors vous l’avez peut-être vu dans l’épopée épique de Ridley Scott en 2014: Gods and Kings (Jethro), Liam Neeson avec la suite Taken 2 (Inspector Durmaz), Flight of the Phoenix de 2004 ( Rady), Midnight Express (Procureur) de 1978 et L’homme qui se hantait avec Roger Moore.

Suivez Kevork Malikyan sur Twitter

Si vous êtes fan de son travail, vous savez quoi faire…

Vous pouvez le retrouver sur Twitter à @MalikyanKevort; il compte actuellement 472 abonnés.

Sur son IMDb, aucun projet à venir n’est répertorié pour l’instant, mais nous espérons le revoir bientôt sur les écrans. En attendant, nous espérons que vous apprécierez la dernière saison de Homeland.

