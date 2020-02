Qui est Konrad Harlan d’Altered Carbon? Rencontrez le fondateur de Harlan’s World de la série Netflix! – HITC

Altered Carbon season 2 est maintenant en streaming sur Netflix. Mais vous souvenez-vous de qui est Konrad Harlan?

La deuxième saison de la série dramatique dystopique a été abandonnée jeudi 27 février avec huit nouveaux épisodes.

La nouvelle série a repris 30 ans après les événements du premier et l’action principale se déroule sur la planète Harlan’s World.

Ceux qui ont vu la première saison se souviendront de Konrad Harlan (joué par Neal McDonough) – le fondateur de Harlan’s World.

Récapitulons donc qui il est, ainsi que qui gouverne la planète maintenant.

EXPLIQUÉ: Altered Carbon: Quelle est la signification de Meths dans la série Netflix?

Qui est Konrad Harlan?

Konrad Harlan a fondé Harlan’s World après avoir colonisé la planète.

La famille Harlan est en charge de la planète, mais le protectorat a également un certain contrôle. Ils sont l’organisme gouvernemental de l’émission Netflix.

Qui vit de Harlan’s Word?

Les principaux colons de Harlan’s World sont d’origine japonaise et slave.

Cependant, certains téléspectateurs se sont plaints de certains faits concernant les colons slaves. L’émission portait le nom de Kossuth, mais c’est le nom d’un politicien hongrois (Lajos Kossuth) et le hongrois ne fait pas partie des langues slaves.

Qui dirige le monde de Harlan maintenant?

Dans la saison 2, nous voyons que Konrad a démissionné en tant que dirigeant de Harlan’s World. La planète est désormais sous le contrôle de sa fille Danica (Lela Loren).

Mais Danica fait face à des défis après avoir accepté de suspendre temporairement les combats avec le chef du soulèvement Joshua Kemp (joué par Matt Ellis).

S’adressant à Entertainment Weekly, l’actrice Lela Loren a expliqué comment Danica suit les traces de son père.

«Danica est purement la fille de son père», a-t-elle expliqué. «Elle n’a littéralement pas de mère. Harlan a utilisé la technologie pour apporter un embryon et a créé une fille et l’a vraiment élevée à son image; il la soigna et lui apprit tout ce qu’il savait. Lela a ajouté:

«Et donc, même si elle veut peut-être prendre les choses dans une direction différente de celle de Konrad, en particulier sa relation avec le protectorat et leur utilisation de l’alliage, Danica ne sait que ce que son père lui a appris.»

Dans d’autres nouvelles, qui est Konrad Harlan d’Altered Carbon? Rencontrez le fondateur de Harlan’s World de la série Netflix!