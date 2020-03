Qui est la défunte ex-petite amie de Floyd Mayweather, Josie Harris?

Le monde de Floyd Mayweather a été bouleversé quand il a été rapporté le 11 mars que son ex-petite amie Josie Harris était décédée. De toutes ses romances, sa relation avec Harris semble être la plus longue et a produit la plupart de ses enfants. Mais nous n’avons pas beaucoup entendu parler d’elle tout au long de sa vie et de son temps avec le champion de boxe. Alors, qui est Harris exactement et quelle était sa relation avec Mayweather?

Floyd Mayweather Jr. lors d’un événement en 2019 | Scott Taetsch / .

La vie et la relation de Josie Harris avec Floyd Mayweather

Les rapports indiquent que Harris est né le 17 janvier 1980 à Las Vegas, Nevada. Elle avait précédemment déclaré à USA Today qu’elle avait rencontré Mayweather à l’âge de 17 ans et avait commencé une relation avec lui dans les années 90. Harris a ensuite donné naissance à trois des quatre enfants de Mayweather: les fils Koraun et Zion, et sa fille, Jirah.

Bien que cela puisse sembler tout droit sorti d’un conte de fées, leur relation était tout sauf. USA Today a décrit leur roman comme «tumultueux», notant que le couple se séparait souvent. Il ne partageait pas pourquoi, mais Harris a allégué que la violence domestique était un facteur important dans leur relation.

Elle a affirmé que Mayweather l’avait agressée physiquement au moins six fois tout au long de leur relation. Le «pire» moment s’est produit en 2010 lorsque Mayweather aurait pénétré chez elle et l’aurait agressée devant leurs enfants.

Bien qu’ils se soient séparés plus tôt cette année-là, Mayweather aurait été furieux que Harris ait commencé à voir quelqu’un d’autre et l’ait attaquée dans une rage jalouse. La police l’a arrêté après que Koraun a signalé un garde de sécurité et leur a dit que sa mère aurait été attaquée par la star de boxe.

Mayweather a été condamné à 90 jours de prison pour violences domestiques à la suite de cette épreuve, mais il a nié à plusieurs reprises que quelque chose de grave s’était produit ce soir-là. Il a déclaré à Katie Couric dans une interview ultérieure qu’il avait simplement retenu Harris parce qu’elle était droguée.

Harris a nié ces allégations et a ensuite intenté un procès de 20 millions de dollars contre Mayweather en 2015 pour diffamation, selon The Blast. Les deux hommes devaient se retrouver devant les tribunaux en décembre 2020, mais Harris est décédé avant que les choses ne se passent.

Décès de Josie Harris

Le soir du 10 mars, Harris a été retrouvée morte à son domicile de Valence, en Californie, selon TMZ. Des sources chargées de l’application des lois ont déclaré au magasin qu’ils avaient été envoyés au domicile tard dans la soirée. À leur arrivée, ils ont trouvé Harris insensible dans sa voiture et l’ont déclarée morte sur les lieux.

Alors que la cause de la mort de Harris est toujours à l’étude, des sources ont déclaré au média qu’aucun acte criminel n’était suspect. TMZ a souligné que l’affaire «est traitée comme une enquête sur un décès plutôt qu’une enquête pour homicide».

Au moment de sa mort, Harris n’avait que 40 ans.

Floyd Mayweather a rendu hommage à Josie Harris

Après quelques jours de silence public, Mayweather s’est exprimée le 13 mars et a publié un hommage à Harris sur Instagram. Il a partagé plusieurs photos d’eux, se souvenant de Harris comme son «cœur», «ange», «amour», «famille» et «rock».

Leurs enfants se sont également exprimés, partageant des hommages sur leurs comptes Instagram respectifs après la nouvelle de la mort de Harris.

C’est vraiment une période difficile pour beaucoup de gens et nous leur adressons nos condoléances.