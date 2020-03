Qui est la femme de Bert Kreischer? Hey Big Boy est arrivé! – HITC

Bert Kreischer est revenu sur Netlfix cette semaine avec sa dernière routine de stand-up, “Hey Big Boy”.

La dernière offre de Floridian détestant les T-shirts, qui reprend les offres passées “Secret Time” (2016) et “The Machine” (2018), a été diffusée mercredi au Royaume-Uni.

“Secret Time” et “The Machine” sont tous deux considérés comme des succès. Mais il est difficile d’imaginer où serait Kreischer s’il n’y avait pas un membre particulier de sa famille, qui figure à nouveau en évidence – quoique indirectement – dans “Hey Big Boy”.

Au cours des 15 premières minutes seulement, la femme de Kreisher, LeeAnn, se retrouve au bout de deux des blagues de son mari – dont l’une implique son épaule avec ses organes génitaux placés dessus, tandis que l’autre détaille sa première rencontre avec un film pour adultes – et est décrit comme étant «autistiquement honnête».

“Hey Big Boy”, les téléspectateurs se demandent, naturellement, qui est exactement cette pauvre femme?

Et chez HITC Entertainment, nous avons cherché la réponse…



Qui est la femme de Bert Kreischer?

Selon EarnTheNecklace.com, Kreischer a épousé Kelly LeeAnn Kemp, originaire de Bowdon, Géorgie, États-Unis, en décembre 2003, et le couple a deux filles, Georgia et Ila, nées respectivement un et trois ans plus tard.

Le site Web affirme que Bert et LeeAnn se sont rencontrés lorsque ce dernier travaillait en tant qu’écrivain, bien que sa pensée initiale était qu’il “n’est pas le type que vous épousez – trop fou, trop sauvage, trop comique”.

Que fait LeeAnn Kreischer maintenant?

Elle anime désormais un podcast intitulé «Épouse du parti» (WOTP), qui est enregistré dans le «mancave» de son mari et qui compte plus de 100 épisodes à ce jour.

Mme Kreischer, qui aurait 48 ans, est également apparue dans un épisode de l’émission de cuisine de Bert, “Something’s Burning”.

Un rapide parcours à travers ses pages de médias sociaux montre que – comme on pourrait le penser – LeeAnn donne aussi bien qu’elle obtient, bien que sur une plate-forme plus petite.

Vous trouverez ci-dessous une de ses publications Instagram personnelles faites aux frais de Big Boy.

La famille Kreischer réside actuellement à Los Angeles, en Californie.

