Qui est la femme de Joe Buck, Michelle Beisner-Buck?

Si vous êtes un passionné de sport, vous savez probablement exactement qui est Joe Buck et avez une forte opinion en ce qui concerne ce que vous pensez de lui. Le fils du regretté journaliste sportif Jack Buck a suivi les traces de son père en se lançant dans une carrière dans la radiodiffusion. Aujourd’hui, il est un annonceur play-by-play, tout comme son père, pour les matchs de la MLB et de la NFL.

Bien que nous sachions que nous entendrons la voix de Buck pendant les World Series ou pour le match de la semaine dans la NFL le dimanche, nous ne savons pas grand-chose sur sa vie de famille, même s’il est marié à une femme que beaucoup de gens reconnaissent.

Joe Buck et son épouse Michelle Beisner | Rick Kern / WireImage

Si Michelle Beisner semble familière, il y a une raison à cela. Voici plus sur la femme de Buck et où vous l’avez déjà vue.

De la pom-pom girl de la NFL au journaliste de la NFL primé aux Emmy Awards

Beisner est né le 15 octobre 1976 à Denver, Colorado. Elle est diplômée de Green Mountain High School avant de fréquenter la Metropolitan State University où elle a étudié les communications.

Au collège, Beisner est devenu membre de l’équipe de cheerleading des Denver Broncos. Elle a fait partie de l’équipe pendant six ans au total et a été capitaine pendant quatre ans.

«Ce sont les six plus grandes années de ma vie», a-t-elle expliqué à Mile High Sports au sujet de son expérience d’être sur la touche. »Cela m’a rendu responsable. Cela m’a rendu respectueux. Ça m’a humilié. Cela a fait de moi une meilleure femme, une meilleure personne. Il y a une idée fausse triste et malheureuse qui va de pair avec le fait d’être une pom-pom girl de la NFL. J’ai vraiment apprécié semaine après semaine, année après année, de briser ce stéréotype. »

Aujourd’hui, comme son mari, elle est à la télévision.

En 2006, Beisner a commencé à travailler pour NFL Network et a été présenté sur Game Day First, Game Day Morning, NFL Total Access et NFL Fantasy Live. Puis en 2014, elle a déménagé à ESPN et est membre de l’équipage du compte à rebours du lundi soir.

Elle pensait que Buck était «arrogant» au début

Beisner et Buck ont ​​été introduits en 2012 par l’intermédiaire de son collègue de l’époque, NFL Network, Rich Eisen. L’ancien collègue de Beisner a relayé l’histoire à The Ringer dans laquelle il lui a dit que quelqu’un dans le stand voulait son numéro et elle a répondu: “S’il vous plaît, ne dites pas que c’est Joe Buck.”

Beisner

a admis plus tard qu’elle avait dit à Eisen que parce qu’elle avait une perception de Buck

que de nombreux téléspectateurs ont et l’ont vu comme “suffisant et arrogant.” Cependant, une fois qu’elle

fait connaissance avec lui, son opinion a totalement changé.

Il est «le plus éloigné de l’arrogance ou de la suffisance que tout être humain pourrait être. Je veux dire, l’extrémité complète et opposée du spectre », a-t-elle expliqué.

Quand Beisner et Buck se sont mariés et combien d’enfants ils ont

Buck et Beisner se sont mariés le 13 avril 2014, lors d’une cérémonie à Cabo San Lucas, selon TMZ. Il s’agit du premier mariage de Beisner et du deuxième de Buck. Il était auparavant marié à Ann Buck de 1993 à 2011.

Cinq ans après avoir dit «oui», le couple a accueilli les garçons jumeaux Wyatt Joseph et Blake Andrew. Buck a également deux filles, Natalie et Trudy, avec Ann.

Beisner et son mari résident actuellement dans la région de St. Louis.

