Qui est la femme du Big Show? Le Big Show Show de Netflix utilise-t-il sa vraie famille? – HITC

The Big Show joue dans une nouvelle série Netflix. Mais le spectacle présente-t-il sa vraie famille?

Netflix est bien connu pour supprimer régulièrement des émissions et des films originaux. Des séries à succès comme Stranger Things et Narcos aux films primés comme Marriage Story, le géant du streaming augmente son jeu chaque année.

Le plus récent ajout à sa famille est la sitcom The Big Big Show qui met en vedette le lutteur Paul Wight, alias le Big Show, en tant que personnage fictif de lui-même.

Bien sûr, cela a suscité plusieurs questions, notamment si la famille présentée dans la série est la femme et les enfants du Big Show dans la vraie vie. Alors, découvrons!

Netflix propose-t-il la vraie famille de Big Show?

Non, Netflix ne présente pas la vraie famille de Big Show dans la sitcom. Sa famille dans l’émission est fictive.

La série comique met en vedette l’actrice américaine Allison Munn dans le rôle de l’épouse du Big Show Cassy Wight et de leurs trois enfants. La fille aînée de Big Show, Lola, est issue d’une relation précédente et déménage pour vivre avec eux en Floride.

Et Paul et Cassy ont deux filles seules, appelées Mandy (Lily Brooks O’Briant) et J.J (Juliet Donenfeld).

Qui est la vraie femme de Big Show?

Big Show est marié à l’ancien mannequin américain Bess Katramados. Il s’agit du deuxième mariage du lutteur puisqu’il était marié à Melissa Ann Piavis lorsqu’il a rejoint la WCW en tant que joueur professionnel.

Big Show et Bess se sont mariés en 2002. Le couple a deux enfants ensemble.

Il a également une fille de sa première épouse Mellisa appelée Cierra.

