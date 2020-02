Qui est la petite amie de Carlos Sainz? Rencontrez Isabel Hernaez sur Instagram! – HITC

La Formule 1 de Netflix: Drive to Survie est de retour en février 2020 pour sa deuxième saison.

La Formule 1 est largement considérée comme l’un des sports les plus exclusifs au monde.

Alors que les ligues de football comptent des centaines de joueurs, la Formule 1 ne compte que 20 pilotes en compétition pour devenir champion du monde.

En raison de cette exclusivité, les fans ont rarement l’occasion de se plonger dans la vie des pilotes de F1 et des membres de l’équipe pour découvrir ce qui fait que le sport fonctionne.

Cependant, ce n’est que lorsque la série Drive to Survive de Netflix est arrivée et a donné aux fans la chance de se rendre dans les coulisses avec des équipes et des pilotes à des moments cruciaux tout au long de la saison.

La saison 2, qui a été publiée sur Netflix le 28 février 2020, suit les histoires d’un certain nombre de personnes clés dans le monde de la Formule 1, dont l’une est le pilote McLaren, Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz dans Drive to Survive saison 2

La saison 1 de Drive to Survive a vu Carlos Sainz forcé de quitter son poste chez Renault et à la recherche d’une nouvelle équipe.

Cette nouvelle équipe a fini par être le géant endormi qu’est McLaren, une énorme équipe gagnante du championnat qui a eu du mal ces dernières années.

L’épisode 3 de la saison 2 suit la rivalité émergente de Carlos Sainz et McLaren avec Renault et leur pilote Daniel Ricciardo alors qu’ils s’affrontent pour devenir les meilleurs du reste du milieu de terrain.

La petite amie de Carlos Sainz

On ne peut échapper au fait que Carlos Sainz est l’un des pilotes les plus beaux de la grille de Formule 1 et, par conséquent, il y a toujours beaucoup de spéculations sur le fait que l’Espagnol de 25 ans sort avec quelqu’un.

Il est entendu que Carlos Sainz est actuellement en relation avec Isabel Hernaez, bien que l’on ne sache pas exactement quand le couple s’est rencontré pour la première fois ou à quel point leur relation est sérieuse car ils gardent leur vie personnelle aussi privée que possible.

Selon Essential Sports, l’homme de 23 ans a étudié le journalisme avant de se lancer dans l’industrie de la mode.

Le pilote espagnol Carlos Sainz Jr.et Isabel Hernaez Fuster (tous deux face à la caméra) à l’aéroport Adolfo Suarez Barajas le 19 janvier 2020

Rencontrez Isabel Hernaez sur Instagram

Instagram d’Insabel ne présente aucune photo d’elle et de Carlos ensemble, mais elle a publié un certain nombre de photos des week-ends du Grand Prix où elle était présente.

La saison 2 de Formula 1: Drive to Survive est disponible en streaming maintenant sur Netflix après sa sortie le 28 février 2020.

