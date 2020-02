Qui est la petite amie de Lakeith Stanfield, Xosha Roquemore?

Le dernier rôle de Lakeith Stanfield dans le drame romantique The Photograph a des femmes à travers le pays se demandant s’il est aussi romantique que son personnage à l’écran.

Xosha Roquemore et Lakeith Stanfield | Unique Nicole / FilmMagic

L’acteur a mené une vie extrêmement privée, ne montrant que des aperçus de sa vie personnelle et de sa relation avec sa collègue actrice, Xosha Roquemore. Roquemore a eu des crédits d’acteur impressionnants en tant que petit ami acteur de la méthode et joue actuellement son premier rôle de télévision.

Qui est Xosha Roquemore?

Roquemore a attrapé le bug agissant tôt. Elle a rejoint un club de théâtre local au lycée. Le club, The Amazing Grace Conservatory, est dirigé par l’actrice chevronnée Wendy Raquel Robinson – qui avait des rôles principaux dans The Steve Harvey Show et The Game. Roquemore a su instantanément que son rêve était de reprendre le cinéma et la télévision.

Xosha Roquemore 2020 |

Prince Williams / Wireimage

La native de Los Angeles a suivi sa formation officielle à la fameuse Tisch School of the Arts de l’Université de New York.

Son premier grand crédit cinématographique a été un petit rôle dans le drame de 2008 Precious. Elle a joué le personnage JoAnn, la camarade de classe drôle du personnage principal. À partir de là, elle a eu des rôles d’invité dans une série de séries télévisées, notamment Law & Order: Criminal Intent, Southland et Rescue Me. Elle a eu sa grande rupture avec le casting de The Mindy Project en tant que personnage récurrent, Tamra Webb, dans laquelle elle a joué pendant six saisons.

Source: YouTube

Le dernier rôle de Roquemore est le rôle principal de la série d’anthologie OWN dirigée par Ava DuVernay, Cherish The Day. La décision de casting a été annoncée par Deadline en juin 2019. Roquemore joue le rôle de Gently James. Selon l’annonce, chaque saison de Cherish the Day racontera la romance d’un couple et “révélera des moments importants dans une relation qui nous obligera à rester fidèles à ceux que nous aimons – de l’extraordinaire au quotidien”.

Avant Cherish The Day, Roquemore a également joué un accusateur de viol dans le biopic, Brian Banks.

La relation de Xosha Roquemore et Lakeith Stanfield

Stanfield et Roquemore n’ont pas beaucoup partagé sur leur relation, mais on sait qu’ils se fréquentent depuis au moins 2015. En l’honneur de la Journée internationale de la femme 2017, Roquemore s’est rendu sur Instagram pour annoncer qu’elle et Standfirled attendaient leur premier enfant ensemble.

«Je suis WOMBMAN. #internationalwomensday », a-t-elle légendé sur Instagram une photo d’elle berçant son bébé. Depuis, elle a supprimé la photo. Ils ont assisté au Sundance Film Festival ensemble et ont montré leur amour et leur grossesse sur le tapis rouge.

Source: Instagram

Leur fille est née la même année, ce qui en fait de nouveaux parents. Roquemore a annoncé la naissance d’un article sur Twitter.

Stanfield a parlé à Good Morning America de la paternité en 2018, en disant: «C’est assez fou, je le vois pour la première fois, encore une fois. Tout est flambant neuf. Je fais attention aux motifs des feuilles. Les choses auxquelles je ne pensais pas avant, maintenant je peux les ressentir. C’est bien.”

Hormis l’interview, les deux se sont engagés à garder leur vie personnelle privée, comme s’ils étaient tous deux des personnalités publiques. Dans une interview avec Vulture, interrogé sur sa relation avec Roquemore, il a répondu brusquement: “Je n’en parle pas.”

Source: Instagram

Roquemore adopte la même approche. Il n’y a pas de photos de leur fille en ligne, à l’exception d’une photo qui ne montre pas le visage du bambin.

«J’ai entendu son #nationaldaughterday. Voici un joli gosse célébrité au dos de la photo de tête. Ma fille », Roquemore a légendé une photo de sa famille.

Source: Instagram

Quoi que fasse le célèbre couple pour maintenir une relation solide, cela fonctionne pour eux à la fois personnellement et professionnellement!