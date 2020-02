Qui est la petite amie de Matthew Perry? En savoir plus sur Molly Hurwitz

Matthew Perry est une grande star de la télévision qui est devenue célèbre dans l’émission emblématique Friends. Le rôle de Perry en tant que névrosé et aimable Chandler Bing l’a fait aimer de millions de personnes dans le monde. À ce jour, il reste son rôle le plus populaire. Pourtant, Perry a continué à jouer dans une grande variété de films et d’émissions de télévision et reste un acteur de travail. La vie personnelle de Perry a également souvent fait les gros titres, et après une série de relations ratées, il semble que l’ancienne star de Friends ait finalement trouvé le véritable amour.

Comment Matthew Perry a-t-il commencé à jouer?

Matthew Perry | Alex B. Huckle / .

Matthew Perry est né dans le Massachusetts en 1969. La mère de Perry était un ancien journaliste et son père travaillait comme acteur et mannequin. Ses parents se sont séparés avant son premier anniversaire et Perry a été élevé principalement par sa mère. Enfant, Perry était activement impliqué dans le tennis et est même devenu un joueur junior de premier rang.

Dans les années 80, Perry décide d’étudier le théâtre et obtient son diplôme de la Buckley School à Sherman Oaks en 1987. Initialement, Perry est attiré par la comédie de style improvisé et apparaît dans des émissions telles que Second Chance. Au cours des années suivantes, Perry apparaîtra dans des émissions de télévision telles que Growing Pains, Sydney et Beverly Hills, 90210. Cependant, il ne parvient à gagner aucune traction dans un rôle principal jusqu’à ce qu’il auditionne pour le rôle de Chandler Bing sur Friends. Il a décroché le rôle et, avec ses collègues membres de la distribution, est rapidement devenu mondialement célèbre. Le travail de Perry sur Friends a assuré qu’il resterait une présence familière sur la scène du divertissement pendant des années. Même après la fin de Friends en 2004, Perry s’est retrouvé en forte demande.

Qui est sorti Matthew Perry dans le passé?

Bien que Matthew Perry ait toujours préféré se concentrer sur son travail, sa vie personnelle a fait l’objet de spéculations au fil des ans. Au milieu des années 90, après son ascension vers la célébrité Friends, Perry est sorti avec Yasmine Bleeth pendant une courte période. Après avoir rompu avec Bleeth, il a été lié à des stars majeures telles que Julia Roberts, Heather Graham et même Meg Ryan.

En 2006, Perry a commencé à fréquenter la star montante Lizzy Caplan. Les deux ont gardé leur relation très discrète mais ont maintenu une romance pendant six ans avant de se séparer en 2012. Il a fallu un certain temps pour que les tabloïds rattrapent Perry et Caplan avait rompu en raison de la confidentialité du couple. À ce jour, Caplan est la relation la plus durable de Perry. L’acteur n’a jamais été marié et n’a pas d’enfants.

Qui est la petite amie actuelle de Matthew Perry?

En janvier, Matthew Perry a confirmé qu’il sortait avec la gestionnaire de talents Molly Hurwitz. Selon les témoignages, les deux sortent ensemble depuis un certain temps, mais de manière similaire à la relation de Perry avec Caplan, ils ont gardé leur romance sous le radar. Contrairement à son partenariat avec Caplan, cependant, Perry et Hurwitz n’hésitent pas à montrer leur histoire d’amour.

Récemment, Hurwitz a adressé à Perry un doux message sur les réseaux sociaux en l’honneur de la Saint-Valentin. “La deuxième année est ma Saint-Valentin, mais sa première en tant qu’influenceuse Instagram”, a écrit Hurwitz sur son compte Instagram. “HVD à mon préféré.” Elle a également posté une adorable photo de Perry, endormi sur un canapé tout en tenant un ballon souriant. Perry a notoirement rejoint les médias sociaux début février, marquant un autre membre de la distribution emblématique de Friends pour devenir plus actif sur les médias sociaux.

Bien que Perry et Hurwitz n’aient pas déclaré s’ils pensaient ou non au mariage, il semble probable que Perry aurait pu trouver son partenaire parfait.