Qui est la star de ZeroZeroZero Giuseppe De Domenico? Instagram et rôles précédents – HITC

Des fans de Gomorrhe ici?

La série télévisée est arrivée sur Sky Atlantic en 2014 et a impressionné le public sur quatre saisons maintenant. Cependant, il convient de noter qu’il a été préfiguré par le film du même nom de Matteo Garrone, acclamé par la critique en 2008, qui était basé sur un livre de non-fiction écrit par Roberto Saviano.

C’est une œuvre incroyable du romancier italien et, malgré les nombreux problèmes de sécurité qui ont suivi la publication de Gomorrhe, il continue d’écrire pour de nombreuses publications.

Une autre de ses œuvres est ZeroZeroZero.

Le livre a récemment été adapté pour le petit écran par Stefano Sollima, qui est connu pour des artistes comme ACAB – All Cops Are Bastards, Suburra et Sicario: Day of the Soldado. Cependant, il est le plus important de noter qu’il a produit la série télévisée Gomorrah.

Travailler avec le matériel source de Roberto est encore une fois très excitant, c’est le moins qu’on puisse dire.

ZeroZeroZero avec Giuseppe De Domenico

La série aborde l’histoire de la famille Lynwood, qui contrôle une compagnie maritime internationale qui sert de courtier en cocaïne entre les mondes du crime organisé mexicain et italien.

Le suivi d’un envoi colossal de cocaïne d’une partie du monde à l’autre permet d’arrêter le visionnement alors que nous assistons à toutes les promenades de gens qui croisent son chemin. C’est une belle histoire, et il est important qu’elle ait un casting à faire correspondre!

Parmi les stars de ZeroZeroZero figurent Andrea Riseborough (Mandy), Dane DeHaan (The Place Beyond the Pines) Gabriel Byrne (Hereditary) et Giuseppe De Domenico.

L’acteur aborde le rôle de Stefano La Piana, membre du ‘Ndrangheta, un syndicat du crime organisé italien.

Il fracasse la pièce, mais où l’avons-nous vu auparavant?

Giuseppe De Domenico: Films et séries télé

Selon IMDb, Giuseppe De Domenico est apparu pour la première fois sur les écrans du film Adesso tocca a me 2017 (il a joué Manfredi Borsellino).

Il a été réalisé par Francesco Miccichè et raconte l’histoire de la mort de Paolo Borsellino. Cette même année, il a également joué le rôle de Vittorio dans un court métrage intitulé Una partita ai confini del mondo réalisé par David Valolao.

Ensuite, sa percée significative dans la télévision dans la série 2018 #Goldfish. Il reprend le rôle de Giovanni à travers huit épisodes de ce mystère d’adolescents poussés à s’affronter créé par Giacomo Arrigoni. De plus, en 2018, il a également joué dans le film Euphoria (Guido) qui raconte l’histoire de deux frères qui commencent à mieux se connaître à la suite de circonstances difficiles.

Cela nous amène à ZeroZeroZero, qui le voit briller comme jamais auparavant!

Giuseppe De Domenico assiste au photocall «ZeroZeroZero» lors du 76e Festival du Film de Venise le 05 septembre 2019 à Venise, Italie.

