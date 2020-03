Qui est la star du nouveau film d’horreur du réalisateur Nia DaCosta?

Les fans d’horreur bourdonnent – oui, c’est un jeu de mots d’abeilles – au sujet du nouveau Candyman qui sortira en salles à l’été 2020. Le film – de la réalisatrice Nia DaCosta et du producteur / co-scénariste Jordan Peele – est une «suite spirituelle» du film de 1992. À ce titre, il respecte la tradition établie dans la franchise mais vise à la recontextualiser pour un public moderne.

Le nouveau Candyman aborde des thèmes tels que la gentrification et l’héritage d’une manière qui conserve la nature sous-textuelle du film original. Mais une telle mise à jour nécessite également une nouvelle star, en particulier avec la fin de la sortie de 1992. Alors, qui est le visage du nouveau Candyman?

Yahya Abdul-Mateen II aux AFI Awards | Michael Kovac / .

«Candyman» fait avancer la franchise avec une nouvelle avance

Tout d’abord, ne vous inquiétez pas, fidèles fans de Candyman. Tony Todd – qui a joué le slasher titulaire dans les trois films précédents, tous sortis dans les années 1990, est de retour. Nous ne savons tout simplement pas exactement comment il s’intègre dans l’histoire maintenant. Mais au moins, nous savons avec certitude que le Candyman 2020 a l’intention d’honorer le film de 1992. De même, il ignorera les suites, tout comme Halloween 2018 l’a fait pour cette franchise d’horreur.

Le personnage principal du film de DaCosta est Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II). Les fans de longue date peuvent se rappeler que le personnage a eu une rencontre rapprochée avec le Candyman dans le film original. Donc, à cet égard, Candyman 2020 tente de ramasser et de lier certains fils lâches du film original. De plus, le film est la plus grande rampe de lancement à ce jour pour une nouvelle étoile montante.

Où vous avez déjà vu Yahya Abdul-Mateen II

Les fans de la série de courte durée Netflix The Get Down peuvent reconnaître Abdul-Mateen de cette série. Mais son travail à la télévision a considérablement augmenté depuis lors. Après avoir été invité sur The Handmaid’s Tale and Black Mirror, Abdul-Mateen a décroché l’un de ses rôles les plus prestigieux à ce jour en tant que Cal Abar sur HBO.

Côté cinéma, l’acteur a connu une ascension similaire ces dernières années. Après ses débuts au cinéma dans The Vanishing of Sidney Hall en 2017, il est apparu aux côtés de Dwayne Johnson dans Baywatch et Hugh Jackman dans le tube musical The Greatest Showman. Puis en 2018, Abdul-Mateen a incarné Black Manta dans Aquaman, un rôle qu’il reprend pour la suite.

Désormais apparu dans Peele’s Us, Abdul-Mateen est en bonne voie de devenir un homme de premier plan. En plus de mettre en vedette le nouveau Candyman, il a également décroché un rôle principal dans The Matrix 4. Ce film arrive dans les salles en 2021 et promet de faire d’Abdul-Mateen une star encore plus grande.

Va-t-il reprendre la franchise «Candyman» à l’avenir?

Bien que nous ignorions encore beaucoup de choses sur le nouveau Candyman, l’avenir semble prometteur pour Abdul-Mateen. Si Candyman 2020 se porte bien, il pourrait finir par reporter la franchise. Après tout, de nombreux fans spéculent – sur la base de la bande-annonce – que son personnage est préparé pour prendre le manteau du Candyman.

Si tel est le cas, cela serait certainement conforme à la fin du film de 1992. De plus, cela donnera à la série un nouveau départ. Plutôt que de s’appuyer sur l’incarnation de Todd, ce nouveau Candyman pourrait très bien servir d’histoire d’origine à Abdul-Mateen. À tout le moins, il pousse la franchise en avant et la rachète après une paire de suites décevantes.