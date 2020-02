Qui est la voix de la mort? Rencontrez l’acteur avec un CBE et un Golden Globe – HITC

Good Omens a un casting pas comme les autres et propose même un acteur gagnant du Golden Globe comme la voix de la mort

BBC Two et Good Omens d’Amazon Prime est facilement l’une des émissions les plus accrocheuses actuellement à la télévision.

Non seulement la série est vraiment bizarre et unique dans sa narration, mais elle présente également l’un des meilleurs modèles à apparaître sur le petit écran.

David Tennant, Michael Sheen, John Hamm, Frances McDormand et l’enfer, même Jack Whitehall ne sont que quelques-uns des visages bien connus qui apparaissent dans la série.

Il est donc normal que l’acteur endossant le rôle sinistre de la mort soit un autre nom énorme.

Qui joue le jeu Death in Good Omens?

Le rôle de Death in Good Omens est joué par deux acteurs, l’un fournissant la voix et l’autre dépeignant le personnage physiquement.

Le légendaire Brian Cox et ses tons écossais de dulcet sont utilisés pour représenter la voix de la mort et est un autre nom énorme à inclure dans ce qui est une distribution stellaire

Pendant ce temps, c’est Jamie Hill, qui a joué plusieurs monstres dans la série Doctor Who de la BBC, qui se met sous le capot et la cape pour représenter physiquement le personnage sinistre.

Apprenez à connaître Brian Cox

Brian Cox, à ne pas confondre avec le professeur Brian Cox, est un acteur écossais né à Dundee le 1er juin 1946.

En tant que plus jeune de cinq frères et sœurs, son enfance était loin d’être facile. Surtout que son père, qui travaillait comme boucher et commerçant, est décédé alors que Brian n’avait que huit ans tandis que sa mère, qui travaillait comme fileuse de moulin, a subi une série de dépressions nerveuses conduisant les trois sœurs aînées de Brian à l’élever efficacement.

Brian semblait destiné à devenir acteur dès son plus jeune âge avec un Cox de 14 ans rejoignant le Dundee Repertory Theatre avant de finalement étudier à la London Academy of Music and Dramatic Art.

De là, Brian Cox a eu l’une des carrières d’acteur les plus occupées et a joué dans plus de 200 rôles au cinéma et à la télévision.

Dans quoi d’autre Brian Cox était-il?

Les débuts d’acteur à l’écran de Brian Cox remontent à 1975 quand, à 29 ans, il apparaît dans un épisode de The Wednesday Play à la BBC.

La carrière de Cox a toujours été étroitement liée au monde du théâtre avec une représentation du roi Lear de Shakespeare en 1990 qui l’aurait catapulté sous les projecteurs.

C’est certainement le cas lorsque vous jetez un coup d’œil à sa filmographie à partir des années 1990, car Cox a marqué des rôles tels que Braveheart, X2: X-Men United, The Bourne Ultimatum and Supremacy, Deadwood, Rise of the Planet of the Apes et Churchill de 2017.

Son rôle télévisé le plus récent, en tant que Logan Roy dans Succession de HBO, a été l’un de ses plus réussis en lui méritant son tout premier Golden Globe Award.

Good Omens, quant à lui, se termine sur BBC Two le 19 février 2020 avec des épisodes 1-5 disponibles pour rattraper son retard sur BBC iPlayer tandis que la série complète est disponible pour être diffusée via Amazon Prime.

