Qui est la voix de M. Swan? Les fans connaissent Julian Barratt de The Mighty Boosh! – HITC

La dernière publicité de Sipsmith Gin présente un nom surprenant en tant que principal acteur vocal.

La création d’une annonce mémorable est souvent considérée comme une forme d’art par beaucoup car il faut quelque chose de spécial pour rester dans notre cerveau longtemps après avoir vu une annonce à la télévision.

Très souvent, les deux principales tactiques que nous voyons dans les campagnes publicitaires utilisent une chanson célèbre ou un visage de célébrité bien connu pour attirer l’attention des téléspectateurs.

Le meilleur exemple de cela est sans doute l’annonce Cadbury de 2007 qui utilise In the Air Tonight de Phil Collins.

Cependant, dans le cas de l’annonce la plus récente de Sipsmith Gin, qui n’utilise ni une chanson connue ni un visage familier, ce n’est pas le cas.

Au lieu de cela, l’annonce repose sur une superbe animation en stop-motion et un doublage, mais qui exprime le personnage de Mr Swan de l’annonce?

L’annonce de Sipsmith Gin

Initialement publiée en mars 2019, l’annonce Sipsmith Gin est revenue sur nos écrans de télévision en 2020 et il est sûr de dire qu’elle a attiré l’attention des téléspectateurs.

Réalisée par Jeff Lowe, la superbe publicité en stop-motion utilise une partie de la même équipe qui a réuni les films Fantastic Mr Fox et Isle of Dogs de Wes Anderson et cela va se montrer.

L’annonce suit M. Swan, la mascotte de Sipsmith Gin, alors qu’il guide le spectateur à travers le processus de production de Sipsmith Gin, ajoutant également quelques lignes comiques ici et là.

Qui exprime M. Swan?

Julian Barratt exprime M. Swan dans l’annonce.

L’acteur anglais de 49 ans est surtout connu pour son rôle de Howard Moon aux côtés de Noel Fielding dans la série comique The Mighty Boosh.

Julian Barratt: Films et TV

L’annonce de Sipsmith Gin n’est pas le premier travail d’acteur vocal de Julian car il a également joué un rôle vocal dans la série animée Netflix Neo Yokio, mais pour la plupart, ses talents d’acteur sont réservés pour apparaître réellement à l’écran.

Mis à part The Mighty Boosh, Julian est presque certainement mieux connu pour ses rôles dans Nathan Barley, Killing Eve, Flowers et le film Mindhorn dans lequel il a non seulement joué mais également écrit.

