Qui est l’acteur de la nouvelle publicité Sofology? Le talent hollywoodien se tourne vers la vente de canapés! – HITC

La société Couch Sofology a ramené cette star hollywoodienne préférée des fans pour sa dernière publicité.

La création d’une publicité télévisée mémorable et donc réussie pourrait sans doute être considérée comme une forme d’art.

Le but principal de chaque nouvelle annonce est de s’insérer dans votre esprit et pour ce faire, les gourous du marketing utilisent toute une gamme de techniques pour rendre l’annonce la plus mémorable possible.

La plus courante d’entre elles utilise une chanson connue et entraînante, un lieu mémorable ou une célébrité extrêmement populaire.

Dans le cas de la société de canapé Sofology, ils sont partis avec cette dernière et ont recruté certains talents hollywoodiens!

La nouvelle publicité Sofology

La nouvelle annonce de Sofolgy, initialement publiée en août 2019, présente notre acteur aux cheveux blonds sur un canapé luxueusement long tout en décrivant l’ingénierie de précision nécessaire à la fabrication de planches de surf pour son fidèle chien. Oui, c’est vrai.

Évidemment, la discussion sur la planche de surf est censée rappeler le design du canapé lui-même, mais le chien ne semble pas trop convaincu.

La publicité se termine ensuite avec notre acteur aux cheveux blonds «visualisant» le surf mais, comme il le mentionne, cela ressemble énormément à une sieste.

Qui est l’acteur?

L’acteur qui apparaît dans les publicités Sofology n’est autre que la star hollywoodienne Owen Wilson.

L’acteur de 51 ans a été extrêmement actif dans l’industrie depuis ses débuts en 1993 et, depuis 27 ans, est apparu dans plus de 75 films et émissions de télévision à ce jour.

En plus de cela, ce n’est pas la première fois qu’Owen Wilson apparaît dans une publicité pour Sofology, avec sa première apparition dans une publicité Sofology en 2017.

Dans quoi Owen Wilson était-il?

Compte tenu du fait qu’il est apparu dans plus de 75 rôles d’acteur, il y a presque certainement quelque chose que vous avez vu avec Owen Wilson dans.

Ses débuts d’acteur sont survenus dans le court-métrage de 1993 Bottle Rocket, le premier d’une longue et longue série de collaborations avec le réalisateur Wes Anderson, qui présente également des apparitions dans des groupes comme The Royal Tenenbaums, Fantastic Mr. Fox, The Grand Budapest Hotel et The Isle. des chiens.

Cependant, les rôles les plus importants d’Owen Wilson se sont produits dans la série de films plus répandue de Shanghai (Noon and Knights), Marley & Me, la trilogie Night at the Museum et Pixar’s Cars où il exprime Lightning McQueen.

Prochain pour Own Wilson devrait être une apparition dans la série télévisée Marvel Loki ainsi que dans un autre film de la franchise de Shanghai, Shanghai Dawn.

