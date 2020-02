Qui est l’acteur Ryan Gage? Les fans se souviendront de ses manières smarmy dans The Hobbit – HITC

JUSTIN TALLIS / . via .

ITV’s Endeavour est de retour sur nos écrans en février 2020 avec une foule de stars invitées pour pimenter l’action.

L’inspecteur Endeavour Morse est l’une des figures les plus connues du monde fictif de la lutte contre le crime.

Le policier basé à Oxford a été un élément quasi permanent dans les romans et sur nos écrans pendant les quatre dernières décennies et demie et maintenant une nouvelle série de Endeavour d’ITV est arrivée sur ITV.

Alors qu’Oxford peut être le terrain de jeu habituel de Morse, la série 7 commence avec Morse dans une aventure vénitienne où il établit une relation avec la magnifique Violetta Talenti.

L’épisode ramène finalement Morse à Oxford où il est présenté de façon inattendue au mari de Violetta, Ludo Talenti.

Endeavour revient pour la série 7

Endeavour d’ITV est revenu sur nos écrans le dimanche 9 février et commence d’abord avec Morse profitant d’une pause bien méritée des fonctions de police avec des vacances à Venise où il établit une relation avec la magnifique Violetta Talenti.

Pendant ce temps, de retour à Oxford, jeudi enquête sur le meurtre d’une femme du nom de Molly Andrews mais la principale suspecte, son petit ami, a un alibi assez solide.

Lorsque Morse revient de son aventure vénitienne, il est chargé de jeter un nouveau regard sur l’enquête qui a détruit un terrier de lapin passionnant.

Rencontrez l’acteur de Ludo Talenti Ryan Gage

De retour à Oxford, Morse croise de façon inattendue un homme du nom de Ludo Talenti, le mari de Violetta que Morse a rencontré à Venise.

Les fans de la préquelle du Seigneur des Anneaux, The Hobbit, reconnaîtront l’acteur jouant Ludo comme Ryan Gage, 37 ans, qui a joué le personnage très détesté d’Alfred Lickspittle dans les deuxième et troisième épisodes de la trilogie The Hobbit.

Malgré son âge relativement jeune, Ryan Gage a un nombre impressionnant de 28 rôles d’acteur à son actif, mais ce n’est pas surprenant après avoir fait ses débuts à l’écran à l’âge de 12 ans dans le film de 1995 Judge Dredd.

Dans quoi d’autre Ryan Gage était-il?

Depuis ses débuts, Gage a continué à apparaître dans une multitude de rôles télévisés et cinématographiques et est également un acteur de théâtre régulier.

Le plus important de ses rôles d’acteur à l’écran est évidemment venu dans la trilogie The Hobbit, quelque peu conflictuelle, comme nous l’avons mentionné, mais des rôles plus favorables sont venus dans le film Outlaw de 2007 ainsi que dans la série BBC The Musketeers où il a joué le rôle pivot du roi Louis.

En plus de ses rôles d’acteur traditionnels, Ryan Gage est également un acteur vocal passionné et a des crédits dans les jeux vidéo Bloodborne et Final Fantasy XIV: Shadowbringers entre autres.

Ryan Gage devrait revenir en tant que Ludo Talenti dans le deuxième épisode de la septième série d’Endeavour le 16 février sur ITV.

