Qui est l’acteur vocal de Haru? Les fans de Netflix ne peuvent pas se contenter d’un adorable personnage d’anime – HITC

Beastars vient d’arriver sur Netflix et les fans meurent d’envie de connaître l’acteur vocal de Haru.

Netflix est peut-être mieux connu pour ses séries dramatiques à gros budget telles que Stranger Things et The Witcher, mais ces derniers mois et ces dernières années, nous avons vu de nombreuses nouvelles séries qui plairont à différents types de publics.

Des séries internationales aux émissions de télévision pour enfants et aux comédies pour adultes, il y en a pour tous les goûts.

Mars 2020 a également vu la sortie de la saison 3 de Castlevania et maintenant un nouvel anime est arrivé sous la forme de Beastars.

L’anime est basé sur le manga japonais du même nom et raconte les histoires d’animaux anthropomorphes, centrées autour d’un loup du nom de Legosi et d’un lapin appelé Haru.

Beastars sur Netflix

La version anime de Beastars sortie au Japon fin 2019 et il a fallu attendre le 13 mars pour que la version dub anglaise fasse son chemin sur Netflix.

Beastars est situé dans un monde habité par des animaux anthropomorphes où il existe un fossé culturel entre les carnivores et les herbivores, similaire à celui observé dans Disney’s Zootropolis (ou Zootopia).

L’histoire de Beastars est centrée sur un loup, Legosi, et un lapin, Haru, qui développent des sentiments inattendus l’un pour l’autre malgré les tensions entre leurs deux groupes.

Qui est l’acteur vocal de Haru?

Haru, un lapin nain, est un personnage solitaire qui essaie de garder la plupart des gens à distance car elle est souvent rejetée par les autres au collège où Beastars est basé.

Haru est exprimé dans le dub anglais par l’actrice américaine Lara Jill Miller, 52 ans.

Son travail de voix sur la série s’est avéré incroyablement populaire auprès des fans, beaucoup craquant pour le lapin nain softspoken.

Lara Jill Miller: Films et TV

Lara Jill Miller n’est pas étrangère au doublage dans les anime.

Bien que Beastars soit sa dernière apparition, elle a également occupé des rôles dans Digimon, Blood + et Naruto.

Outre l’anime, l’actrice américaine est également apparue dans un total de 116 films et émissions de télévision, il y a donc une chance que vous ayez vu ou entendu Lara Jill Miller quelque part auparavant.

La saison 1 de Beastars est disponible en streaming maintenant sur Netflix.

