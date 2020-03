Qui est le doubleur de Gina Jabowski? Sarah Chalke n’est pas étrangère aux comédies animées – HITC

Paradise PD est de retour sur Netflix pour sa deuxième saison tant attendue qui voit également le retour de la favorite des fans Gina Jabowski.

Ces dernières années, Netflix est passé d’une société de location de DVD à l’un, sinon le plus grand, des services de streaming en ligne sur Terre.

Alors que le service de streaming peut être célèbre pour créer des séries dramatiques à gros budget telles que Stranger Things et The Witcher, il y a aussi beaucoup de possibilités pour faire apparaître à l’écran des séries moins connues et plus aventureuses.

Deux des exemples les plus populaires sont les comédies animées pour adultes Big Mouth et Bojack Horseman, qui ont toutes deux gagné un nombre d’audience considérable.

La série Paradise PD, qui est récemment revenue sur Netflix pour sa deuxième saison, les rejoint dans les rangs des comédies animées.

La série est devenue un favori des fans pour sa comédie obscène et torride tout en offensant les autres à son tour.

L’une des plus grandes sources de controverse de la série est l’officier de police Gina Jabowski.

Paradise PD saison 2

Après la saison 1 (ou la partie 1 comme son titre officiel) est sortie sur Netflix en août 2018, les fans ont dû attendre plus d’épisodes.

Mais, le 6 mars 2020, les vœux pour la deuxième saison tant attendue ont été exaucés avec la sortie de huit nouveaux épisodes.

La nouvelle saison est généralement remplie d’humour grossier et torride, principalement de la part de la policière déplorable Gina Jabowski, célèbre pour sa violence excessive et son toucher psychotique.

Rencontrez l’acteur vocal derrière Gina Jabowski

Dans le rôle de Gina Jabowski, l’actrice canadienne Sarah Chalke, âgée de 43 ans.

Née à Ottowa en août 1976 de parents canadiens et allemands, Sarah Chalke est depuis longtemps en passe de devenir actrice.

À seulement huit ans, elle a commencé à apparaître dans des productions de théâtre musical et à l’âge de 16 ans, elle a obtenu son premier rôle professionnel selon IMDb.

Sarah Chalke: Films et TV

Sarah Chalke a eu une longue carrière variée à ce jour avec plus de 75 rôles à son actif.

Comme mentionné, le premier d’entre eux est arrivé à l’âge de 16 ans lorsqu’elle est apparue dans un épisode de 1992 de la série télévisée The Odyssey.

Suite à cela, elle a eu une carrière réussie au cinéma et à la télévision avec ses rôles les plus importants dans Scrubs, How I Met Your Mother et Roseanne.

Paradise PD n’est pas le seul rôle de voix de Sarah dans un dessin animé pour adultes. Elle apparaît également dans Rick et Morty, mais en tant que figure maternelle plus calme de Beth Smith plutôt que Gina parfois terrifiante.

Les saisons 1 et 2 de Paradise PD, avec Sarah Chalke dans le rôle de Gina Jabowski, sont disponibles en streaming maintenant sur Netflix.

