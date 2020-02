Qui est le dr dans Call the Midwife? Les fans s’évanouissent devant Lee Armstrong en tant que docteur Kevin McNulty – HITC

Les fans de Call the Midwife de BBC One ont un nouveau personnage préféré potentiel dans le Dr Kevin McNulty.

Call the Midwife a été l’une des émissions les plus populaires de la BBC au cours de la dernière décennie, avec plus de 10 millions de téléspectateurs qui ont regardé régulièrement au cours des premières années des émissions et les séries plus récentes rassemblant toujours environ huit à neuf millions de téléspectateurs par épisode.

La popularité de la série vient en grande partie grâce à ses intrigues captivantes mais surtout, à sa charmante distribution de personnages.

La série 9 de Call the Midwife n’a pas été différente avec plusieurs éditions de casting qui ont eu un énorme succès auprès des fans.

Un de ces ajouts est celui de Lee Armstrong en tant que Dr Kevin McNulty qui a fait sa première apparition dans le quatrième épisode de la série 9 avant de revenir dans l’épisode 6 le 9 février.

Appelez la sage-femme épisode 6

L’épisode 6 de la neuvième série de Call the Midwife suit plusieurs fils d’histoire.

Les espoirs des Turners d’adopter un enfant sont menacés après l’arrivée au Royaume-Uni de la mère de May, qui serait morte, dans l’espoir de ramener son enfant à Hong Kong.

À la clinique, la cousine de Valérie, Maureen, prend un énorme risque en essayant de s’assurer que son bébé à naître arrive le même jour que son père et son grand-père, mais ses actions ont des conséquences néfastes.

Pendant ce temps, Fred, qui a cultivé de grandes courges pour le Poplar Horticultural Show, est dévasté d’apprendre que l’événement a été annulé.

Rencontrez Lee Armstrong en tant que Dr Kevin McNulty

L’épisode 6 de la nouvelle série réintroduit les fans au Dr Kevin McNulty qui apprend son métier sous la direction du Dr Turner.

Il est apparu pour la première fois dans l’épisode 4, mais revient dans ce dernier épisode pour aider le Dr Turner dans les événements à Nonnatus House.

Dans l’épisode 6, nous rejoignons le Dr McNulty alors qu’il se présente à sœur Frances qui souffre d’un mauvais cas de règles douloureuses.

Mais le jeune médecin se débrouille bien malgré une première journée de travail difficile et est devenu un énorme succès auprès des fans de Call the Midwife avec plusieurs évanouissements sur le nouvel ajout sur les réseaux sociaux.

Lee Armstrong: rôles au cinéma et à la télévision

Lee Armstrong est un membre de la relève de l’industrie du théâtre avec son rôle de Dr McNulty dans Call the Midwife seulement son huitième rôle d’acteur à ce jour.

Ses débuts d’acteur sont venus en 2012 avec une apparition dans l’inspecteur dramatique George Gently, qui a été suivi par de nombreux rôles télévisés et un rôle de film particulièrement accrocheur.

Les faits saillants de la carrière de Lee Armstrong à ce jour comprennent des apparitions dans Midsomer Murders, Coronation Street, Doctors, Endeavour et l’épopée de Dunkerque de Christopher Nolan en 2017.

Lee Anderson sera ensuite sur nos écrans dans Call the Midwife dans l’épisode 7 de la série 9 le 16 février.

