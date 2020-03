Qui est le fils de Star Tiger Antle, Tiger King, Kody Antle?

Tiger King de Netflix documente la vie inhabituelle de l’éleveur de gros chats Joe Exotic. Mais il plonge également dans la vie d’autres passionnés d’animaux, dont Bhagavan Doc Antle et son fils, Kody, qui a été brièvement présenté sur les docuseries. Après avoir appris la vie de son père, beaucoup se demandent qui est Kody Antle dans le parc animalier de son père.

Doc Antle – Tiger King | Netflix

Qui est la star de “Tiger King” Kody Antle

Comme présenté sur Tiger King, Kody Antle est le fils de Doc Bhagavan Antle, âgé de 30 ans. Son père est le fondateur et directeur de l’Institute for Greatly Endangered and Rare Species (T.I.G.E.R.S.) – un parc animalier à Myrtle Beach, en Caroline du Sud.

Dans une interview de 2019 pour la série My Unconventional Life d’AOL, Kody a révélé qu’il vivait parmi les animaux exotiques dans le parc de son père depuis qu’il était bébé. Et il dit qu’il considère les tigres, les lions, les singes et les éléphants qu’il a grandis avec sa vraie famille.

«J’ai vraiment eu de la chance d’être né dans ce domaine», explique Kody dans l’interview. «Mon père a commencé le tout il y a environ 35 ans avec les animaux, alors je n’étais qu’un d’entre eux né dans la litière. J’avais des tigres comme mes grandes soeurs et frères, et j’avais l’éléphant comme ma grande sœur en grandissant. Et ça a juste été une vie entière remplie d’animaux. “

Parfois appelé «Tarzan réel», Kody dit que toute sa vie tourne maintenant autour des animaux, tout comme son père. Il admet également qu’il ne s’intègre pas vraiment ailleurs.

“On a vraiment l’impression que nous venons d’une planète différente lorsque vous côtoyez des gens ordinaires”, explique Kody dans l’interview vidéo. “Beaucoup de gens n’ont pas ce lien avec les animaux ou ne comprennent même pas de quoi il s’agit ou de quoi il s’agit. Les gens manquent vraiment cela. Et c’est tout ce que je ressens. “

Il a une sœur nommée Tawny

On ne sait pas grand-chose de la famille de Kody à part son père, Doc Antle. Dans une interview avec Oxygen, Doc a noté que sa femme (vraisemblablement la mère de Kody) est décédée dans un accident de voiture il y a vingt ans.

Cependant, sur les réseaux sociaux, Kody a partagé une vidéo avec sa sœur, Tawny Antle. Les deux ont grandi autour des animaux ensemble et ils travaillent avec leur père pour aider à éduquer les gens sur la faune exotique. “C’est une affaire de famille”, a légué Kody en légende de la vidéo. “35 ans de conservation et d’éducation des animaux – Notre objectif est de faire entrer la faune dans le cœur et l’esprit de tous.”

Sur sa propre page Instagram, Tawny partage des photos de ses interactions avec les animaux exotiques du parc. Et à première vue, elle est tout aussi impliquée avec les animaux sauvages que son frère.

Avant la diffusion de «Tiger King», Kody Antle avait déjà des millions de fans

Kody a une assez grande présence sur les réseaux sociaux. Sur ses pages Instagram et Tik Tok, il publie diverses vidéos jouant avec des tigres et des chimpanzés, et ils lui ont valu des millions de followers.

Sur Instagram, Kody compte près de 1,9 million de followers. Et sur Tik Tok, il a attiré 11,7 millions de fans et plus de 145 millions de likes sur ses vidéos.