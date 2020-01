Qui est le futur gendre de Bill Gates, Nayel Nassar?

Bill Gates fait généralement partie des actualités lorsqu’il a quelque chose à voir avec sa fortune, sa philanthropie ou son sens des affaires. Mais cette fois, sa fille aînée Jennifer Gates est au centre de l’attention car il vient d’être annoncé que son petit ami de longue date, Nayel Nassar, lui a été proposé.

Gates, 23 ans, a partagé la nouvelle sur Instagram et les gens s’interrogent sur le jeune homme qui a capturé son cœur. La paire a beaucoup en commun, mais voici quelques petits détails sur le parcours de Nassar.

Nayel Nassar et Jennifer Gates | Samuel de Roman / .

Nassar a un fond verbeux

Nassar est né à Chicago, Illinois, mais a grandi au Koweït. Selon Walikali, ses parents – qui ont une entreprise d’architecture – sont originaires d’Égypte et ils lui ont donné son premier cheval à l’âge de 10 ans. Nassar a également un frère.

Au fil des ans, ils ont cultivé son amour pour l’équitation en le faisant s’entraîner dans différentes parties du monde, y compris en Europe.

Nassar et sa fiancée sont tous deux des cavaliers et appartiennent à la

même club d’équitation

Selon l’Égypte

Aujourd’hui, Nassar monte à cheval depuis l’âge de cinq ans et au moment où il

a atteint l’université, il a commencé à pratiquer le sport professionnellement. Mais c’est quand il

avait 10 ans qu’il a développé un goût pour le saut et a participé à des chevaux

circuit de saut d’obstacles depuis 2013.

Lui et Gates sont membres des Panthers de Paris (Jenn Gates est la présidente), un club d’équitation qui participe à divers événements sportifs équestres. Nassar monte pour l’Egypte et a obtenu la première place dans de nombreuses compétitions de coupe. Ses talents ont également décroché une place en Égypte aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020, selon CNN.

Il est diplômé de l’Université de Stanford

Nassar, 29 ans, est diplômé de Stanford avec un diplôme en économie

en 2013, par Global

Ligue des champions. Il est également multilingue et peut parler anglais, arabe,

et le français couramment. Gates est également diplômée de Stanford, ayant obtenu son diplôme en

biologie humaine en 2018.

Nassar est déterminé à réussir en tant que cavalier professionnel

Nassar a déclaré à Horse Network qu’il avait un choix à faire lors de son dernier semestre à Stanford. Il était déjà en compétition en tant que cavalier de concours, mais beaucoup de ses amis avaient des emplois réguliers alignés après l’obtention du diplôme.

Il était sur le point de savoir s’il fallait poursuivre le sport professionnellement ou suivre un cheminement de carrière traditionnel, mais il a décidé de participer à un spectacle juste avant de terminer ses études.

C’était le facteur déterminant pour lui. Il a fini par gagner

et ne pouvait pas le croire:

“C’était bien, nous en sommes capables. Le cheval est incroyable. Nous devons continuer et fixer des objectifs. Je pensais que si je pouvais gagner un grand prix d’un million de dollars sans le faire à plein temps, je pense que je me dois à moi et à mon cheval de lui accorder toute mon attention. Ce fut le début de tout cela.

Cette nuit-là, nous sommes sortis dîner. Je ne suis pas vraiment une célébrité, je suppose. Je dirai que c’était plutôt cool de détenir ce chèque géant de 350 000 $. Je l’ai encore. Je devais le plier pour qu’il tienne dans les bagages, donc ça ne sortait pas si bien. “

Nassar et Gates sont ensemble depuis plusieurs années

On pense que le couple a commencé à sortir ensemble en 2016 ou au début de 2017, mais ils passent une grande partie de leur temps ensemble en tant qu’équestres. Gates dit qu’elle est amateur de ce sport, mais comme son fiancé, elle l’aime et se passionne pour les chevaux. Le couple a l’intention de continuer à voyager ensemble à l’étranger pour le sport, et Gates poursuit actuellement ses études. Pour l’instant, le port d’attache des tourtereaux est la Californie.