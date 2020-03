Qui est le Kardashian le plus organisé?

Les Kardashian connaissent certainement une chose ou deux sur l’organisation des ménages.

Bien que tout le monde dans la famille ait des horaires assez chargés, les Kar-Jenners veillent à ce que leur maison reste ultra-vierge. Vous savez, juste au cas où ils voudraient montrer leurs espaces de vie méticuleusement organisés sur les réseaux sociaux.

Khloé Kardashian, Kendall Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West et Kylie Jenner | Kevin Mazur / . pour Yeezy Saison 3

Alors que tout le monde dans la famille a des compétences organisationnelles impeccables, nous nous demandons qui, dans ce fameux groupe, garde le plus d’ordre dans son mode de vie occupé.

Tout le monde dans la famille Kar-Jenner est assez organisé

Le maintien de l’organisation dans leurs maisons est dans le sang de la famille Kardashian.

Au fil des ans, chaque membre du célèbre groupe a dévoilé ses espaces de vie ultra-soignés sur les réseaux sociaux.

Bien qu’ils aiment tous avoir des espaces soignés, les frères et sœurs ont leurs propres conseils d’organisation qu’ils aiment suivre.

Cependant, les stars de la réalité suivent apparemment les mêmes méthodes en ce qui concerne un domaine spécifique de leurs manoirs massifs – oui, nous parlons de leurs cuisines.

Les Kardashian sont très fiers de leurs zones de cuisine extrêmement organisées.

Étant donné que presque tous les membres de ce célèbre clan aiment préparer leurs propres créations dans la cuisine, garder cette zone exempte d’encombrement et de désordre crée un espace plus confortable.

Bien que le maintien de l’ordre puisse être difficile avec des enfants qui courent, les Kardashian s’assurent que leurs cuisines – en particulier leurs garde-manger – sont toujours à la hauteur de leurs normes.

Au fil des ans, les frères et sœurs Kardashian ont donné aux fans un aperçu de leurs armoires esthétiques.

En avril 2019, Kourtney Kardashian a donné aux fans un aperçu de son garde-manger extrêmement organisé sur son site de style de vie Poosh, et a même partagé quelques conseils sur la façon de rendre leurs magasins aussi ordonnés que les siens.

“Bien que ce niveau d’organisation puisse sembler intimidant, il se résume en fait à un simple ensemble d’éléments essentiels”, indique le site Web.

Le site note également que la mère de trois enfants utilise des paniers avec des étiquettes sur le devant qui contiennent différents types de collations. Elle utilise également plusieurs pots en verre pour les céréales et les grains.

Quelques mois après que Kourt ait montré son garde-manger, Kim Kardashian West a donné à ses partisans un coup d’œil impromptu à l’intérieur de son placard ultra soigné suite aux accusations qu’elle n’avait «pas de nourriture» dans sa maison conçue sur mesure.

Tout comme sa sœur aînée, la fondatrice de SKIMS garde sa nourriture parfaitement organisée. Les céréales sont stockées dans des bocaux en verre; les paillettes sont placées sur plusieurs platines tandis que les collations et les aliments en boîte sont rangés dans des bacs métalliques.

Bien qu’elle garde sa cuisine et ses garde-manger en parfait état, Kardashian West a prouvé qu’elle est aussi désordonnée que la personne moyenne, car elle prend souvent des photos à l’intérieur de son placard, qui a des vêtements éparpillés sur le sol.

Khloé Kardashian est la reine de l’organisation

S’il y a quelqu’un qui garde chaque centimètre carré de sa maison extrêmement organisé, c’est Khloé Kardashian.

La fondatrice de Good American a été assez ouverte sur son «Khlo-CD» et aime garder tous les domaines de son manoir Calabasas en parfait état.

De sa chambre ultra soignée à son garde-manger extrêmement soigné, Kardashian préfère quand les choses sont en ordre à l’intérieur de sa maison.

Elle a même fait appel à The Home Edit – un service d’organisation à domicile basé à Los Angeles – pour l’aider à ranger son humble demeure encore plus en juin 2019.

En plus d’organiser son réfrigérateur afin que chaque article à l’intérieur soit regroupé par couleur et par taille, The Home Edit a également fait un numéro sur les tiroirs à bonbons de Kardashian, en organisant chaque bonbon ensemble dans des conteneurs séparés.

“J’adore @thehomeedit !!!” la star de Revenge Body a écrit dans un article Instagram Stories à l’époque. «S’il vous plaît, n’importe qui de l’équipe emménage avec moi! Je vais vous soutenir et prendre soin de vous tant que vous promettez toujours de faire des choses comme ça. »

Bien que tous les Kardashian maintiennent l’ordre dans leur vie quotidienne, il semble que KoKo soit toujours le meilleur à battre en ce qui concerne l’organisation à domicile.