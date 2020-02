Qui est le mari de Jana Kramer et combien d’enfants ont-ils?

Selon la biographie Instagram de Jana Kramer, elle est une actrice, chanteuse, maman, épouse, animatrice de podcast et propriétaire d’entreprise autoproclamée. Elle est surtout connue pour son rôle récurrent d’Alex Dupre dans la série télévisée à succès One Tree Hill.

À 36 ans, Kramer a un résumé impressionnant d’apparitions à la télévision et de rôles au cinéma. Elle a sorti deux albums de musique country et s’est classée quatrième de la saison 23 de Dancing With The Stars.

Ironiquement, le premier single de musique country de Kramer s’appelait “I Won’t Give Up”. Il semble que ce ne soit que l’hymne de la relation difficile qu’elle vit avec son mari actuel.

Avec qui Jana Kramer est-elle mariée?

En 2004, Kramer a été victime de violence domestique avec son mari de l’époque, Michael Gambino. Après seulement deux semaines de rencontres, le jeune homme de 19 ans l’a épousé lors d’une cérémonie improvisée à Las Vegas. Il avait 36 ​​ans.

Les coups et les injures ont commencé avant que l’encre ne sèche sur le certificat de mariage. Kramer a déclaré plus tard à plusieurs médias qu’elle avait honte de la situation dans laquelle elle se trouvait et ne savait pas comment s’en sortir.

En août 2005, Gambino a étouffé sa femme, la laissant pour morte devant leur domicile. Il a été reconnu coupable de tentative de meurtre et condamné à six ans de prison. Il a été libéré en 2010 et s’est suicidé en 2012.

Kramer a dit à People que lorsqu’elle a découvert que Gambino était mort, elle était soulagée qu’elle “n’ait plus à s’inquiéter pour lui”.

En 2009, Kramer a rencontré son collègue acteur Johnathon Schaech sur le tournage du film Prom Night. Ils se sont mariés en juillet 2010 et se sont séparés un petit mois plus tard.

En 2012, elle a commencé à sortir avec Brantley Gilbert, une chanteuse de musique country qu’elle a rencontrée aux CMT Music Awards. Ils ont été fiancés en janvier 2013 mais se sont séparés en août avant de se rendre à l’autel.

Il est apparu que la troisième fois était un charme en août 2014 lorsque Kramer a rencontré le joueur de la NFL Mike Caussin sur Twitter. Caussin a joué comme une fin serrée dans la NFL de 2010 à 2014 pour les Jacksonville Jaguars, Buffalo Bills et Washington Redskins.

Depuis combien de temps Jana Kramer et son mari sont ensemble

Kramer et Caussin ont commencé à se fréquenter en août 2014. Ils se sont fiancés quatre mois plus tard le 31e anniversaire de Kramer.

En mai 2015, le couple en mal d’amour s’est marié lors d’une cérémonie privée en plein air en Virginie. Ils se sont séparés pendant une courte période en 2016, mais se sont réunis et ont renouvelé leurs vœux de mariage en décembre 2017.

Leur relation a connu de nombreux hauts et bas, mais Kramer affirme que leur mariage s’est «renforcé» malgré les nombreux problèmes qu’ils ont rencontrés.

En août 2016, Kramer a découvert que Caussin la trompait. Il a suivi une cure de désintoxication pour lutter contre ses problèmes de dépendance sexuelle. Kramer pensait que Caussin avait conquis ses démons, mais en octobre 2019, elle a trouvé une photo d’une femme aux seins nus sur son téléphone portable.

Sur le podcast populaire du couple, Whine Down avec Jana Kramer et Michael Caussin, ils ont révélé tous les détails sordides de ses affaires extraconjugales et de sa dépendance au sexe.

Combien d’enfants ils ont ensemble

Le couple a deux enfants ensemble. Leur fille, Jolie Rae Caussin, est née le 31 janvier 2016. Elle aura 4 ans ce mois-ci. Leur fils, Jace Joseph Caussin, est un, né le 29 novembre 2018.

Il semble que Kramer ait finalement eu assez de mensonge et de tricherie de Caussin. Elle a passé le réveillon du Nouvel An à supprimer des photos de lui de son compte Instagram et à retirer son nom de leur podcast.

Elle a posté un vague message disant «2019. Vous arrivez à une fin très intéressante… et pour l’instant, tout ce que j’ai à dire, c’est que le temps guérit toutes les blessures.