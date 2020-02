Qui est le mari de l’actrice de Blue Bloods Vanessa Ray?

Que les fans connaissent Vanessa Ray de Pretty Little Liars ou Blue Bloods, ils savent peut-être que son passé est plein de théâtre musical. Il est donc normal qu’elle ait récemment épousé une Four Season – au moins une Four Season adjacente.

Ce serait Landon Beard. Beard n’est pas un nom familier, mais il est connu dans les milieux de la musique et du théâtre en tant que chanteur soutenant le célèbre groupe Frankie Valli et les Four Seasons en tournée. Ce qui rend l’histoire d’amour de la vie réelle encore plus intéressante, c’est qu’elle reflète celle fictive de Ray sur Blue Bloods.

Qui est Landon Beard, à part le mari de Vanessa Ray?

Beard est principalement un joueur de fond qui a fait quelques pas sur le devant de la scène dans sa carrière musicale. Il est également sorti avec une autre chanteuse avant: Lea Michele. L’actrice la plus célèbre pour Glee est sortie avec Beard lorsqu’elle a joué dans Spring Awakening en 2008, avant que Glee ne fasse sa renommée nationale.

Dans sa biographie pour Frankie Valli et les Four Seasons sur Broadway, Beard écrit que sa carrière a commencé avec une publicité Kodak quand il avait trois ans. Son concert le plus notable a été avec Frankie Valli, mais pour être clair, ce n’est pas le hit de Broadway Jersey Boys sur le légendaire groupe des années 60. C’est pour Frankie Valli et les Four Seasons à Broadway, avec Valli lui-même.

Sa biographie Playbill se lit comme suit: «Lorsqu’il n’est pas sur la route avec M. Valli, Landon fait une tournée avec son groupe The Modern Gentlemen avec ses collègues chanteurs FV, ​​Brian, Brandon et Todd. Restez à l’écoute! Merci à sa famille, ses amis et sa belle nouvelle épouse, Vanessa! »

Vanessa Ray a beaucoup chanté au début de sa carrière

Pretty Little Liars et Blue Bloods ne sont pas connus pour les numéros musicaux, mais Ray s’est fait des dents dans les comédies musicales. Ray a gagné sa carte Actors Equity en jouant à Rusty qui chante «Écoutons-le pour le garçon» de Footloose. D’autres performances incluent l’origine du rôle de Nemo dans la comédie musicale Finding Nemo à Disney World à Orlando. Elle a également joué dans Hair on Broadway.

Sa grande rupture est survenue en 2013 lorsqu’elle a obtenu le rôle de CeCe Drake dans Pretty Little Liars. Elle a dit de son personnage, une styliste blonde, «C’est tellement amusant à faire, et quel personnage fou je peux jouer. C’est une sorte de sociopathe. Je pense qu’elle est tellement bizarre parce qu’elle a, comme, 22 ans, mais traîne avec les lycéens. ”

Vanessa Ray | Daniel Zuchnik / .

Après que Pretty Little Lies ait suivi son cours, elle a rejoint le casting de Blue Bloods au cours de sa quatrième saison, en jouant le flic recrue Eddie Janko qui se connecte à Eddie Reagan à plus d’un titre. Cela reste son principal concert à ce jour.

Vanessa et Eddie se sont mariés

Vanessa Ray a épousé Landon Beard en 2015. Comme le rapporte le site de mariage The Knot, la cérémonie a été si détendue que “les invités ont reçu des tambourins pour créer leur propre liste de lecture en quelque sorte, et les pères des mariés ont officié la cérémonie.”

Peu de temps après, l’art a imité la vie et le personnage de Ray, Eddie, a épousé Jamie Regan, interprété par Will Estes. Eddie avait été un flic recrue dont Eddie n’était pas trop content de superviser, mais la paire s’est engagée dans une relation risquée qui a abouti à des noces. Ray a déclaré à CBS que «mis à part la romance, il y a tellement de fois qu’une de nos conversations finit dans l’histoire. Je vais regarder un script et je dirai, Nous venons d’avoir cet argument ou Nous avons juste parlé de cette chose! “

Ray a également raconté à CBS comment le mariage dans la vraie vie s’écartait du mariage imaginaire. Les deux se sont en fait croisés parce que Landon est venu à la robe convenant aux Blue Bloods.

Elle a dit: «Il a vraiment donné ses deux cents. C’était une collaboration. Notre costumier, Michael Woll, et moi en avons trouvé un avec lequel nous étions tous les plus heureux. Quand je me suis marié, c’était une robe non traditionnelle. C’est l’opposé complet; c’est très traditionnel. Le mien était rose pâle avec une jupe en mousseline verte et un haut ajusté séparé. C’était un sentiment très hippie-fille-dans-les-arbres. “