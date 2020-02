Qui est le mari de Lauren Ridloff? Carrière, Instagram et comment ils se sont rencontrés! – HITC

Lauren Ridloff est une inspiration totale, tout comme son mari.

Lauren Ridloff et son mari sont vraiment le couple parfait.

Sérieusement, nous le pensons…

Le joueur de 41 ans n’aura pas besoin d’être présenté aux fans de The Walking Dead, après avoir joué Connie pendant quelques bonnes années maintenant.

Ils ont aimé raconter son personnage, mais il y a plus d’où ça vient. L’ancienne gagnante de Miss Deaf America a également joué dans d’autres spectacles tels que Legacies (elle a joué Dragon), New Amsterdam (Margot) et tout récemment un film intitulé Sound of Metal avec Riz Ahmed en tant que batteur qui commence à perdre son audition.

Elle a déjà décroché de grands rôles, mais elle est en train de faire l’histoire. Lauren jouera le premier super-héros sourd de Marvel dans le prochain blockbuster MCU Eternals, qui sortira dans les cinémas britanniques le vendredi 6 novembre 2020 – elle jouera Makkari.

Nous connaissons son travail, mais prenons un moment pour mettre en lumière son mari aussi…

Lauren Ridloff: mari

Le mari de Lauren Ridloff est le merveilleux Douglas Ridloff.

Ils se sont mariés en 2006 et ont deux enfants. Il est un artiste sourd et vous pouvez visiter son site Web ici, où il y a aussi un catalogue de sa belle poésie ASL, racontée visuellement avec une imagination frappante.

Dans un segment Broadway First Dates pour TheaterMania en 2018, ils ont raconté leur premier rendez-vous (voir la vidéo ci-dessous): “Nous sommes ensemble depuis seize ans au total et nous n’avons toujours pas compris notre histoire”, rient-ils.

Lauren dit: «Il [Douglas] dit que la première fois que nous nous sommes rencontrés était au collège. J’allais à la California State University à Northridge et il rendait visite à un ami… [who] était dans le même dortoir où j’habitais, alors il est venu un jour chez moi, à la recherche de son ami. Il dit qu’en frappant à la porte, je l’ai ouverte… »

«Attendez, attendez», interrompt Douglas: «C’était son ancien petit ami» qu’ils recherchaient. Ils se sont ensuite rencontrés plus tard à New York par l’intermédiaire d’un ami commun et ils sont allés prendre un verre. Ils l’ont immédiatement frappé. Elle avait en fait un petit ami à l’époque mais elle dit “nous traversions une lente rupture”. Leur première date convenable était alors dans un restaurant mexicain.

Douglas Ridloff a travaillé sur ces films

Lauren n’est pas la seule à travailler dans l’industrie!

Selon IMDb, Douglas a travaillé en tant qu’entraîneur américain en langue des signes sur un épisode de Saturday Night Live en 2018 et allait devenir entraîneur de l’ASL sur la classe de maître d’horreur de John Krasinski, A Quiet Place, la même année.

Ceux qui l’ont vu sauront que l’actrice sourde au talent phénoménal Millicent Simmons a été interprétée comme le personnage de la fille Regan Abbott. Il a également travaillé dans le même rôle sur la suite suivante – A Quiet Place Part II – sortie dans les cinémas britanniques le jeudi 19 mars 2020.

Il est également formidable de savoir qu’il a également continué à travailler en tant qu’entraîneur de l’ASL sur le film Eternals susmentionné.

Lauren Ridloff et son mari Douglas Ridloff

Suivez Douglas Ridloff sur Instagram

Si vous souhaitez rester à jour avec Douglas, assurez-vous de lui suivre sur Instagram.

Vous pouvez le retrouver chez @douglasridloff; il compte actuellement plus de 7 700 abonnés. Il y a une multitude de vidéos liées à la poésie et, bien sûr, de charmants clichés de lui et Lauren.

Un selfie les montre célébrer et inaugurer la nouvelle année à Secret Lagoon Iceland, tandis qu’un autre les voit rire à Londres.

Nous attendons avec impatience de voir leur dur labeur porter ses fruits dans Eternals, l’un des films les plus attendus de l’année.

