Qui est le membre le plus âgé de la famille royale? (Indice: ce n’est pas le prince Philip)

La reine Elizabeth II est le monarque britannique qui a régné le plus longtemps et son mari, le prince Philip, est l’époux royal le plus ancien de l’histoire. Ce dernier est maintenant à la fin des années 90, ce qui a soulevé la question de l’âge du membre le plus âgé de la famille royale britannique.

Lisez la suite pour découvrir cette réponse, ainsi que l’espérance de vie moyenne des hommes et des femmes au Royaume-Uni.

La reine Elizabeth II et le prince Philip

Espérance de vie au Royaume-Uni

Selon l’Office for National Statistics, l’espérance de vie moyenne au Royaume-Uni est d’un peu moins de 80 ans pour les hommes et d’un peu moins de 83 ans pour les femmes.

Le prince Philip est né le 10 juin 1921 et la reine Elizabeth est née le 21 avril 1926, ils ont donc chacun dépassé la durée de vie moyenne.

Vingt-sept autres membres de la famille royale britannique ont vécu après l’âge de 80 ans. Dix-sept d’entre eux, âgés de 80 ans ou plus, ont été membres de sang, tandis que 11 l’ont été par mariage.

Philip est maintenant le membre le plus âgé de la famille royale, mais qui a vécu pour être encore plus âgé que le duc?

Quel âge avait la reine mère à sa mort

La reine mère, la reine Elizabeth II et le prince Philip

La maman de la reine actuelle vivait jusqu’à 101 ans.

La grand-mère du prince Charles et l’arrière-grand-mère des princes William et Harry. Elizabeth Bowes-Lyon est née le 4 août 1900.

En 1923, elle épousa le prince Albert, le duc d’York, qui était le frère d’Edouard VIII et le deuxième fils du roi George V et de la reine Mary. À la mort de George V, la couronne est passée à Édouard VIII, mais il a voulu épouser Wallis Simpson, un divorcé américain. À l’époque, cela n’était pas autorisé, donc Edward a abdiqué pour ce faire. Le mouvement inattendu signifiait qu’Albert deviendrait roi (George VI) et Elizabeth prendrait le titre de reine.

Elizabeth est restée reine consort jusqu’à la mort de son mari en 1952, date à laquelle elle est alors devenue la reine Elizabeth, la reine mère. Elle a lutté contre les symptômes d’un rhume pendant plusieurs mois avant de mourir le 30 mars 2002. À sa mort, le palais a publié une déclaration qui disait: «[The Queen Mother] est décédée paisiblement dans son sommeil à 15 h 15 cet après-midi au Royal Lodge. La reine était au chevet de sa mère. ”

La mère de la reine Elizabeth II a survécu à son mari de 50 ans et à sa plus jeune fille, la princesse Margaret, de seulement sept semaines.

Quel royal a vécu pour être encore plus âgé?

Princesse Alice, duchesse de Gloucester

La royale qui a vécu pour être encore plus âgée que la reine mère est la princesse Alice, duchesse de Gloucester. Elle était l’épouse du prince Henry, duc de Gloucester, le troisième fils du roi George V et de la reine Mary.

La duchesse est née le 25 décembre 1901 et est décédée dans son sommeil au palais de Kensington le 29 octobre 2004. Alice a survécu à sa belle-sœur, la reine mère, de plus de deux ans et avait 102 ans lorsqu’elle est décédée. une façon.

Jusqu’à présent, aucun royal n’a dépassé cet âge, mais le temps nous dira si le prince Philip et la reine Elizabeth II le font.

