Qui est le narrateur de Murder 24/7? Un acteur anglais légendaire nous guide à travers un documentaire de la BBC – HITC

Le narrateur Murder 24/7 sera certainement une voix familière pour beaucoup.

Les amateurs de documentaires se sont retrouvés plongés dans cette série BBC Two.

Nous avons déjà vu un travail documentaire incroyable en 2020, avec des efforts remarquables tels que The Pharmacist de Netflix faisant une impression profonde.

Le dernier appel à l’attention est Murder 24/7, qui invite les vrais passionnés de criminalité à réfléchir et à comprendre le travail acharné de ceux qui tentent d’obtenir justice.

Il suit des équipes de détectives et de fonctionnaires travaillant dans des enquêtes sur des meurtres. Comme vous vous en doutez, cela peut rendre le visionnement particulièrement bouleversant, mais il n’est jamais à court d’éclairer. Chaque épisode contribue à souligner l’importance de la façon dont les enquêteurs doivent courir contre la montre pour résoudre les cas et le stress ressenti par ceux que nous suivons se traduit certainement.

En prime, il est brillamment raconté…

Meurtre narrateur 24/7

Le narrateur de Murder 24/7 n’est autre que Phil Davis.

Il est un excellent guide, aidant le public à naviguer dans les cas explorés à l’écran.

Le multi-talent anglais de 66 ans est avant tout connu comme acteur mais a travaillé en tant que réalisateur dans le passé sur des projets tels que Hold Back the Night en 1999, ainsi que des épisodes de Moving Story et de la mini-série Primal Suspect 5: Erreurs de jugement.

Cependant, vous allez le reconnaître d’être devant la caméra plutôt que derrière. Explorons donc ses rôles précédents.

Murder 24/7 narrator Phil Davis: Films et séries télé

Selon IMDb, Phil Davis est apparu pour la première fois sur des écrans dans The Canterbury Tales de 1972 du cinéaste controversé et vénéré Pier Paolo Pasolini.

Il a ensuite joué dans des films plus incroyables tout au long de sa longue carrière, y compris des faits saillants comme Quadrophenia de 1979 (il a joué Chalky), High Hopes de Mike Leigh (Cyril), Alien 3 (Kevin), Vera Drake (Stan), Notes on a Scandal (Brian Bangs), Cassandra’s Dream (Martin Burns), Another Year (Jack), Brighton Rock (Spicer) et M. Holmes (inspecteur Gilbert).

Il existe également une multitude de grandes émissions de télévision, notamment Silent Witness (divers), Riviera (Jukes), Mad Dogs (Lawrence), Silk (Micky Joy), Whitechapel (DS Ray Miles), Being Human (Captain Hatch) et plus encore.

Les fans de Poldark le connaîtront également sous le nom de Jud Paynter.

Dans d’autres nouvelles, Call the Midwife revient pour en savoir plus.