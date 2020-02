Qui est le nouvel acteur de Kovacs Anthony Mackie? Les échanges de la saison 2 d’Altered Carbon mènent Joel Kinnaman – HITC

Altered Carbon season 2 est arrivé sur Netflix mais le personnage principal, Takeshi Kovacs, a l’air un peu différent.

Netflix a une réputation croissante pour créer des séries dramatiques à gros budget qui poussent le bateau dans des territoires où de nombreuses chaînes de télévision traditionnelles ne s’aventureraient pas.

Ces dernières années, nous avons vu Stranger Things et The Witcher faire des vagues sur le service de streaming et maintenant c’est au tour de la série sur le thème du cyberpunk Altered Carbon de profiter de son temps sous les projecteurs de couleur néon.

Altered Carbon est apparu pour la première fois sur Netflix en 2018 et en février 2020, la série revient pour sa deuxième série.

Cependant, il y a quelque chose d’un peu différent dans le personnage principal d’Altered Carbon, Takeshi Kovacs, dans ce nouvel épisode.

Altered Carbon saison 2

Après sa première apparition sur Netflix en février 2018, il a fallu deux ans pour que la deuxième saison arrive.

Un nouveau lot de huit épisodes, avec un casting de nouveau look, sorti sur Netflix le 27 février 2020.

Les fans qui se connectent pour la première fois depuis la saison originale auront sans doute beaucoup de questions, cependant, car ce que nous avons appris dans la saison 1 et les personnages que nous avons rencontrés sont tous mis de côté dans la saison 2 alors que le nouvel épisode s’appuie fortement sur le spectacle étant une anthologie, surtout avec son personnage principal, Takeshi Kovacs qui a l’air un peu différent de la dernière fois que nous l’avons rencontré.

Rencontrez les nouveaux Takeshi Kovacs

Dans la saison 1, Takeshi Kovacs a été joué par Joel Kinnaman de Suicide Squad et RoboCop (2014), mais dans la saison 2, ce rôle est allé à Anthony Mackie.

La raison du changement provient de la tradition de la série et des romans originaux de Richard K. Morgan.

Dans le monde d’Altered Carbon, les individus riches peuvent stocker leur conscience sur des appareils en forme de disque appelés pile corticale.

Cela signifie que si le corps d’une personne est détruit, tant que cette pile survit, la personne peut vivre dans un nouveau corps ou une nouvelle manche, comme on les appelle.

Pour Takeshi Kovacs, c’est exactement ce qui s’est passé entre les saisons 1 et 2 avec le nouveau lot d’épisodes s’ouvrant avec la conscience de Takeshi téléchargée dans une nouvelle pochette sous la forme d’Anthony Mackie.

Anthony Mackie: Films et TV

Anthony Mackie travaille dans l’industrie du jeu depuis ses débuts dans la série télévisée As If 2002 où il a joué le bar. La même année, il apparaît également aux côtés d’Eminem dans le film 8 Mile.

Depuis lors, cependant, Anthony Mackie a explosé sur la scène hollywoodienne, surtout après avoir été interprété comme Sam Wilson, alias. Falcon, dans le Marvel MCU en 2014.

En plus d’apparaître dans Captain America: The Winter Soldier et les récents Avengers: Infinity War et Endgame, Mackie trouve toujours le temps d’apparaître ailleurs avec d’autres rôles majeurs à venir dans Black Mirror, Detroit et même le jeu vidéo NBA 2K19.

Altered Carbon saison 2, avec Anthony Mackie, est arrivé sur Netflix le 27 février 2020 et peut être diffusé maintenant.

