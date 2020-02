POLL: Qui est le plus grand monstre universel classique?

Le moment est presque arrivé pour Leigh Whannell (Améliorer) Est magistrale L’homme invisible pour orner l’écran, et ComingSoon.net demande à nos lecteurs de se replonger dans les annales du Temple de la renommée d’Universal Monster pour voter sur la meilleure créature pour effrayer le public au fil des ans. Votez dans notre Qui est le plus grand monstre universel classique? sondage ci-dessous!

Dracula a fait ses débuts dans un premier film parlant en 1931, le film éponyme mettant en vedette Bela Lugosi dans l’une des représentations les plus emblématiques du vampire de Bram Stoker, la star revenant au rôle en 1948. Abbott et Costello rencontrent Frankenstein, tandis que Lon Chaney Jr. a repris le rôle de Fils de Dracula et John Carradine dans Maison de Frankenstein et Maison de Dracula. La création monstrueuse de Marry Shelley a fait ses débuts dans les talkies avec le film éponyme de 1931 avec Boris Karloff dans le rôle principal, la star revenant pour deux autres films avant d’être remplacée par Chaney Jr. dans Le fantôme de Frankenstein, Lugosi dans Frankenstein rencontre l’homme au loup et Glenn Strange dans les trois derniers films de l’époque.

The Invisible Man a fait ses débuts au cinéma dans le film éponyme de 1933 dépeint par Claude Rains, la star revenant pour la suite de 1940 et celle de 1951. Abbott et Costello rencontrent l’homme invisible. Chaney Jr. a fait ses débuts au cinéma monstre avec 1941 Le loup garou, se tenant comme l’une des rares stars de l’époque à être la seule à représenter le rôle dans chaque apparition de suivi.

L’homme invisible se concentre sur Cecilia Kass (Elisabeth Moss), une femme piégée dans une relation violente et contrôlante avec une scientifique riche et brillante. Elle s’échappe en pleine nuit et disparaît dans la clandestinité, aidée par sa sœur (Harriet Dyer), leur amie d’enfance (Aldis Hodge) et sa fille adolescente (Storm Reid). Mais lorsque l’ex-agresseur de Cecilia (Oliver Jackson-Cohen) se suicide et lui laisse une partie généreuse de sa vaste fortune, Cecilia soupçonne que sa mort était un canular. Alors qu’une série de coïncidences étranges deviennent mortelles, menaçant la vie de ceux qu’elle aime, la santé mentale de Cecilia commence à s’effriter alors qu’elle tente désespérément de prouver qu’elle est pourchassée par quelqu’un que personne ne peut voir.

Jason Blum, notre maître actuel du genre d’horreur, produit L’homme invisible pour ses Blumhouse Productions. L’homme invisible est écrit, réalisé et produit par Leigh Whannell, l’un des concepteurs originaux de la Vu franchise qui a réalisé le plus récemment Améliorer et Insidieux: Chapitre 3.

Le film est également produit par Kylie du Fresne pour Goalpost Pictures. Les producteurs exécutifs sont Whannell, Beatriz Sequeira, Charles Layton, Rosemary Blight, Ben Grant, Couper Samuelson et Jeanette Volturno. L’homme invisible est une coproduction de Goalpost Pictures Australia et Blumhouse Productions, en association avec Nervous Tick, pour Universal Pictures.

L’homme invisible devrait sortir en salles le 28 février!