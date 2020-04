Qui est le Saiyan le plus fort? Akira Toriyama y répond

Qui a été le guerrier Saiyan le plus fort de tous les temps a toujours été discuté, et bien que la majorité assure qu’il est Goku, certains sont débattus pour Vegeta et d’autres pour le plus puissant Broly, cependant, nous semblons tous avoir vécu trompés pendant longtemps. Parce que maintenant Akira Toriyama lui-même est sorti pour effacer ce formidable doute.

Dans une section de questions et réponses publiée il y a deux ans dans le magazine Saikyo Jump, Toriyama explique:

“Il y a longtemps, la planète Vegeta était la maison des Saiyans, il y avait un homme du nom de Yamoshi, qui avait un cœur juste, bien qu’il soit Saiyan. Lui et cinq de ses camarades ont commencé une rébellion, ont été acculés par ses ennemis et transformé en Super Saiyan pour la première fois, bien que sa transformation et son style de combat redoutable aient surpris l’autre Saiyan. Après avoir été en infériorité numérique, Yamoshi a manqué et a été vaincu, mais ce n’était que le début de sa légende. Après cela, l’esprit de Yamoshi a erré dans la recherche continue de six Saiyans au cœur droit, à la recherche d’un nouveau sauveur: le Dieu Super Saiyan. »

Certes, certains le savaient déjà, mais pour éviter tout doute et pour quelque raison que ce soit, il est bon que Maître Toriyama clarifie la question pour nous. Si vous êtes un fan de Dragon Ball, vous vous souviendrez que pendant la bataille des dieux, Shenlong raconte l’histoire de Yamoshi à Goku et aux autres, et plus tard l’esprit de l’ancien saiyan transforme Goku en Dieu Super Saiyan, l’encourageant ainsi à affronter le trembler Bills, le dieu de la destruction.

Saviez-vous déjà que Yamoshi était le chef des chefs des guerriers Saiyan?

.